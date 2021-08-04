TL’nin reel getirisi buharlaştı, Merkez köşeye sıkıştı

Hızlı tırmanan enflasyon TL’nin reel getirisini neredeyse sıfırladı. Reel faiz sözü veren TCMB’nin enflasyon yüzde 19’u geçince ne yapacağı şimdiden merak konusu oldu.

MEHTAP ÖZCAN ERTÜRK

Türkiye’de Temmuz’da yüzde 18.95 ile beklenenden daha hızlı tırmanan enflasyon, neredeyse Merkez Bankası’nın (TCMB) gösterge faiz oranıyla (yüzde 19) eşitlendi ve bu da enflasyonun düşüşe geçmesinden önce bir faiz indirimi olasılığını ortadan kaldırdı. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, göreve geldiğinden beri faizleri sabit tuttu. Ancak gelinen noktada Kavcıoğlu’nun “politika faizini enflasyonun üzerinde tutma” sözü ve enflasyonun politika faizi üzerine çıkma riski TCMB’yi faiz artırımına zorluyor.

KRİTİK ÖNEMDE

Kavcıoğlu göreve geldiğinde %2.8 seviyelerinde olan reel faiz dün açıklanan enflasyon oranı ile birlikte % 0.05’e indi. Mevduat üzerinden değerlendirildiğinde ise reel faiz ekside. TCMB’nin 12 Ağustos’taki toplantısı kritik bir önemde olacak.

Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Kara, özellikle düşük gelir grubunun alım gücünü eriten bir görünümün söz konusu olduğunu vurguladı. Kara, “TCMB’nin yıl sonu tahmini yüzde 14.1. Bunun tutması için yılın kalan 5 ayında enflasyonun 3.3 olması gerekiyor ki; bu imkansıza yakın. Böylece enflasyon raporu daha mürekkebi kurumadan ciddiyetini kaybetmiş oldu” dedi. Kara, “Kısa vadede enflasyon artmaya devam edebilir” öngörüsünde de bulunarak, “İlginç bir şekilde bu ortamda para politikasının sıkı olduğu iddia ediliyor. Pozitif reel faiz sözü veren TCMB’nin enflasyon yüzde 19’u geçince ne yapacağı merak konusu. Faiz aracını kullanamayan para politikası gün geçtikçe köşeye sıkışıyor” yorumunu yaptı.

GCM Yatırım Araştırma Müdürü Dr. Tuğberk Çitilci ise 12 Ağustos’ta yapılacak toplantıda TCMB’nin pas geçme ihtimalinin kuvvetli olduğunu ancak ağustosta enflasyondaki artışın sürmesi durumunda faiz artışının gündeme gelebileceğini söyledi.

Eylül veya ekimde faiz artırımı zorunlu olabilir

Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Başlevent, tahminlerden daha kötü enflasyona rağmen doların nispeten düşük kalmasının, yüksek enflasyon ortamında faizlerin de yüksek kalacağı beklentisiyle alâkalı olduğunu söyledi. Uluslararası ilişkilerde oluştuğu düşünülen olumlu hava ve ABD’de tahvil faizlerinin gerilemesinin de piyasaları rahatlattığını belirten Başlevent, “Bu cephelerden gelecek olumsuz haberler, sonbaharda iç siyasetin de ısınmasıyla döviz kurlarında tekrar bir yükselişe yol açar. TCMB eylül ve ekim toplantılarında faiz artırımına gitmek zorunda kalabilir” dedi.