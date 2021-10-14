‘TL’ye dönün’ diyen Erdoğan’ı vatandaş dinlemedi, 90 milyar dolar biriktirdi

Yüksek enflasyon ve azalan döviz rezervlerinin baskısıyla TL’nin üzerinde oluşan tahribat yıldan yıla artarken, vatandaş her alım fırsatını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı’nın Aralık 2016’daki “Yastık altındaki dövizinizi bozdurun” çağrısından bu yana vatandaşlar bankalara 90 milyar dolar koydu.

Sozcu.com.tr

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk kez “Yastık altındaki dövizinizi bozdurun” çağrısını Aralık 2016’da yaptı. O tarihten bu yana Erdoğan’ın yaptığı her “bozdur” çağrısı yerli tasarruf sahiplerinin döviz ve altın birikimlerinin katlanarak artmasıyla sonuçlandı.

2016 – 2021 yılları arasında enflasyonun yükselmesi ve TL’nin negatif reel faiz sahasından kurtulamaması vatandaşın dövize yönelmesine yol açtı ve bankalardaki yabancı para mevduatı 90 milyar dolar arttı.

İlk çağrının yapıldığı tarihte yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları 144.7 milyar dolar seviyesindeydi. Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı verilere göre bu rakam 8 Ekim 2021 itibariyle 234 milyar dolara çıktı.

Erdoğan ilk çağrıyı yaptığında dolar kuru 3.50 seviyesindeyken, son çağrıyı yaptığı Aralık 2020’de 7.89 liraydı. Bugün itibariyle 9 lirayı aşmış durumda.

ARALIK 2016 (Dolar Kuru 3.51): Döviz meselesi çıkardılar dolar şöyle oldu böyle oldu. Yastığının altında doları olanlar gelsin parasını altına dönüştürsün. Gelsin parasını TL’ye dönüştürsün. Bu adımı attığımız sürece birilerinin oyunu da bozulacaktır.

MAYIS 2018 (Dolar Kuru 4.73): Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenmeyin, avucunuzu yalayacaksınız. Yalnız bir şey söylüyorum, yastığının altında dolar, eurosu olan kardeşlerim, sizler paralarınızı gidin TL’ye yatırın, yerli paraya yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız. Ey finans sektörü, eğer siz yatırımcımıza, girişimcimize bu tür oyunlar oynarsanız, bu tür manipülasyonlar yaparsanız bilesiniz ki bedelini ağır ödersiniz. Biz oynanan oyunu görüyoruz ve elimizdeki araçlarla bunun üzerine gidiyoruz. Yerli ve milli olmak demek önce kendi paramıza sahip çıkmak demektir. Milletimizden benim ricam dedikodulara itibar etmeyerek kendi paralarına sahip çıkmalarıdır.

AĞUSTOS 2018 (Dolar Kuru 6.87): Yastık altından gelin dövizlerinizi çıkarın, dolarlarınızı, eurolarınızı, altınlarınızı çıkartın, gelin TL’ye dönüştürün, yerli milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun. Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Hiç endişe etmeyin, biz bu savaştan da galip çıkacağız.

ARALIK 2019 (Dolar Kuru 5.79): Gelin dövizden kendi paramıza dönelim. Kendi paramız artık güven veriyor. Bunun bereketini göreceğiz. Ekonomide toparlanma dönemi başladı. Hedefimiz tek haneli enflasyonu yakalamak. Faizde de yine aynı şekilde tek haneli rakamı yakalayacağız. 2020’de buna ulaşacağız.

ARALIK 2020 (Dolar 7.89): Son zamanlarda TL cinsi varlıklara olan güveni arttırmak için kurumlarımız tarafından piyasa dostu adımlar atıldı. Tüm vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL’ye çevirerek üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlara yönelerek, mücadelemize destek vermelerini bekliyorum.

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