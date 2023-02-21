TMMOB: Suçlusunuz, yargılanacaksınız

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK), Türkiye’nin 10 ilinde etkili olan ve on binlerce can kaybına neden olan deprem felaketine ilişkin basın açıklaması yaptı. Alsancak’taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yapılan basın açıklamasında TMMOB İzmir İKK Sekreteri Aykut Akdemir, deprem öncesi ve sonrasındaki sürece yönelik eleştiri ve tepkilerini dile getirdi.

“ASRIN FELAKETİ SÖYLEMİYLE SORUMLULUĞUNUZU GİZLEYEMEZSİNİZ”

Aykut Akdemir, hükümete sert eleştirilerde bulunarak, deprem kuşaklarının bilinmesine rağmen devlet kurumlarının bilimi dikkate almamasının afetlerin felakete dönüşmesinin temel sebebi olduğunu söyledi. Akdemir, afetlerin felakete dönüşmesindeki kamu sorumluluğunun, “asrın felaketi” söylemiyle gizlenmesine izin vermeyeceğiz” dedi. İktidara sert eleştiriler yönelten Akdemir sözlerini şöyle sürdürdü:

“ÜLKEYİ DENETİMSİZ MÜTEAHHİT CEHENNEMİNE ÇEVİRDİNİZ”

-Sizin bu politikalarınız zamana yayılmış örgütlü bir cinayet faaliyetinden başka bir anlam taşımamaktadır. Neden mi? Ülkeyi kayıtsız ve denetimsiz müteahhit cehennemine çevirdiniz. Mühendislik hizmeti almamış, imar mevzuatına ve yürürlükteki plan kararlarına aykırı 10 milyondan fazla yapıyı anayasaya tamamen aykırı, gayri hukuki, ancak kağıt üzerinde ‘yasal’ düzenlemelerle yapı stokuna dahil ettiniz.

-Devletin vatandaşın can güvenliğini sağlama sorumluluğundan sıyrılmak için yaptığınız yasal düzenlemeye ‘Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır’ şeklinde hüküm eklediniz, cana olası kastta bulundunuz.

“SUÇLUSUNUZ, YARGILANACAKSINIZ”

-Son yaşadığımız depremde on binlerce insanın kanı elinize bulaşmıştır. Suçlusunuz. Ülkemizin kamu kaynaklarını, vatandaşların sağlıklı ve güvenli kentlerde yaşamasını sağlamak yerine, hasta garantili şehir hastaneleri, geçiş garantili otoyollar, uçuş garantili havalimanlarına aktardınız. Şovlarınız Yok Hükmündedir. Yargılanacaksınız.”

“RAKAMLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

-Yaşadığımız son depremdeki hava fotoğraflarından da anlaşıldığı üzere yıkımın boyutları oldukça ağırdır. Resmi olarak açıklanan can kayıpları ne yazık ki iyimser rakamlardır. Arama kurtarma faaliyetlerinin son bulduğu, enkaz kaldırma işlemlerinin hızlandığı bilinmektedir. Bu nedenle yıkım yaşanan bölgede deprem öncesi yaşayan nüfus dikkate alınarak depremde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımızın sayısı hiçbir tereddüde yer bırakmadan açıklanmalıdır.

“YETİM ÇOCUKLARIN AKIBETİ AÇIKLANMALIDIR”

-Deprem sonucunda ailesini kaybeden çocukların kimi tarikat ve cemaatlere teslim edildiği yönündeki haberler basında yer bulmaktadır. Söz konusu haberlerin doğru olup olmadığı incelenmeli, ailesini kaybeden çocuklarımız hakkında yapılan tüm iş ve işlemler hakkında kamuoyu eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmelidir.