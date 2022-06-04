TMMOB’dan Erdoğan hakkında suç duyurusu

TMMOB Yönetim Kurulu başkanı seçilen Emin Koramaz, Gezi Davası’ndan verilen yargı kararının hukuka dayanmadığının savunarak, tüm tutukluların derhal serbest bırakılmasını istedi. TMMOB 47. Dönem 1. Toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

TMMOB 47. Dönem Yönetim Kurulu 4 Haziran 2022 tarihinde ilk toplantısını TMMOB Makina Mühendisleri Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirerek Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı. Emin Koramaz oy birliği ile yeniden TMMOB Yönetim Kurulu başkanı seçildi.

ADALET NÖBETİNİ ZİYARET ETTİLER

TMMOB 47. Dönem Yönetim Kurulu ilk toplantısının tamamlanmasının ardından Yönetim Kurulu üyeleri Mimarlar Odası Genel Merkezi önünde devam eden Adalet Nöbetini ziyaret ederek dayanışma duygularını ifade etti. Burada Yönetim Kurulu adına söz alan Emin Koramaz, Gezi Davası’ndan verilen yargı kararının hukuka dayanmadığını savunarak, tüm tutukluların derhal serbest bırakılmasını istedi.

Emin Koramaz ayrıca tutuklu bulunduğu için Yönetim Kurulu toplantısına katılamayan Mücella Yapıcı şahsında Gezi tutukluları için TMMOB Yönetim Kurulu toplantısında alınan dayanışma ve mücadele kararını da kamuoyu ile paylaştı.

ERDOĞAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

TMMOB 47. Dönem 1. Toplantısında, 1 Haziran 2022 tarihli AKP grup toplantısında, Gezi eylemlerine katılan milyonlarca vatandaşa ‘sürtük’ diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.