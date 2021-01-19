TOBB, 26-27 Ocak'ta “Dijitalleşme Sanal Fuarı” düzenleyecek

ANKARA (AA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde daha da önem kazanan dijitalleşmeyi ve bu alandaki gelişmeleri KOBİ'lere aktarabilmek amacıyla 26-27 Ocak'ta "Dijitalleşme Sanal Fuarı" düzenleyecek.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenecek fuar, girişimcilerin dijitalleşen yeni dünyaya uyum sağlamalarını amaçlıyor.

26-27 Ocak'ta yapılacak fuarda, yazılım, telekomünikasyon ve e-ticaret sektöründen 100'e yakın şirket stant açacak.

KOBİ'lerin ihtiyaç duyabilecekleri bilgiye erişmeleri, gerekli araçları tanımaları ve potansiyel iş birliklerini geliştirmeleri hedeflenen fuarda, ziyaretçiler sanal ortamda tüm stantları gezebilecek, firma yetkilileriyle yazılı, sesli ve görüntülü iletişime geçebilecek.

– Sektöre yönelik dijitalleşme eğitimleri düzenlenecek

"Gelenekselden Yeni Normale Yolculuk" sloganıyla düzenlenen etkinlikte gerçekleştirilecek B2B (şirketten şirkete) toplantılarıyla KOBİ'lere dijitalleşme araçları daha yakından tanıma fırsatı sunulacak.

Fuar süresince, "Ekonomide Dijital Dönüşüm", "Yeni Normal: Dijitalleşme Paneli", "Yazılım Sektörünün Uluslararası Rekabette Konumlanması", "Dijitalleşmenin Anahtarı: 5G ve Nesnelerin İnterneti" başlıklarında çevrim içi seminerler yapılacak.

Ziyaretçilerle yazılım, e-ticaret ve telekomünikasyon sektörlerinde dijitalleşme ve bu sektörlere yönelik dijital dönüşüm örneklerinin paylaşılacağı etkinliğe katılım ücretsiz olacak.

– "Küresel salgınla birlikte şirketler için yeni bir dönem başladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimcilerin dijitalleşen yeni dünyaya uyum sağlamalarını kolaylaştırmak istediklerini belirtti.

Dijital alandaki gelişmelere dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Küresel salgınla birlikte şirketler için yeni bir dönem başladı. Ticaretin devamı için dijitalleşme bir zorunluluk haline geldi." ifadelerini kullandı.

Şirketlerin bu dönemde teknolojik dönüşüme hızla ayak uydurmaya başladığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu dönüşümü gerçekleştiren her sektörden ve ölçekten şirketler yeni müşterilere ulaşırken verimliliklerini de artırdı. TOBB olarak özel sektörünün yeni ekonomiye daha hızlı uyum sağlaması için çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Şimdi de TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı'nda teknoloji şirketlerimiz ile KOBİ'lerimizi bir araya getiriyoruz. Tüm üyelerimizi bu etkinliğe davet ediyorum."

Söz konusu etkinliğe "https://sanalfuar.tobb.org.tr/" adresinden katılım sağlanabilecek.

Etkinlikle ilgili tüm detaylara "tobb.org.tr/sanalfuar" adresinden ulaşılabiliyor.