TOBB’den #evdekal kampanyasına destek

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılan corona virüsünün yayılmasını engellemek için yetkililer vatandaşlara evlerinde kalmalarını ve kalabalık ortamlardan uzak durmalarını öneriyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de (TOBB) hazırladığı video ile ünlü isimleri bir araya getirdi ve #evdekal kampanyasına destek verdi.

TOBB’den yapılan açıklamada, “Kendi sağlığımızı ve sevdiklerimizin sağlını korumak hiç bu kadar elimizde olmamıştı. Tüm dünya gibi biz de COVİD 19 salgını ile mücadele ederken en önemli tedbir olan EVDE KAL kuralını uyguluyoruz! Hayatı eve sığdırdığımız bu günlerde sağlıklı kalmak bizim elimizde… HAYAT EVE SIĞAR… EVDE KAL… SAĞLIKLI KAL…” ifadelerine yer verildi.