Toby Alderweireld’den corona virüs hastalarına tablet yardımı

Tottenham’ın Belçikalı savunmacısı Toby Alderweireld, corona virüs nedeniyle aileleriyle görüntülü konuşmaya ihtiyacı olan hastalara onlarca tablet alacağını açıkladı.

İngiltere’de hükümeti, virüsün yayılmasını önlemek adına evlerden çıkmama tavsiyesi sonrası sokağa çıkma yasağı geldi ve birçok insan sevdikleriyle de zaman geçiremez oldu. Bunun sonucunda Alderweireld, Twitter hesabından yayınladığı video ile insanların tavsiyelere uymasını ve mümkün olduğunca izole kalmalarını önerdi.

Whoever can help, please help! Together, we can come out of this difficult time stronger than ever. Stay safe everyone pic.twitter.com/MOCNNVLMWR

— Alderweireld Toby (@AlderweireldTob) March 22, 2020