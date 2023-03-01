Ülkemizi sarsan büyük deprem felaketleri sonrası; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında; A Spor, beIN Sports, Spor Smart, sportstv, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8’in ortak canlı yayın gerçekleştirdiği “Omuz Omuza” dayanışma ve yardımlaşma kampanyası başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı’nın önderliğinde düzenlenen yardım kampanyasında kulüp başkanları, futbolcular, teknik direktörler ve spor camiasının önde gelen isimleri yer aldı.

Bakan Kasapoğlu açıkladı: Süper Lig maçları şifresiz

Omuz Omuz’a programına ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bağlandı. Kasapoğlu, Süper Lig’in önümüzdeki 2 hafta boyunca şifresiz olarak yayınlanacağını açıkladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Spor camiasının çok kıymetli paydaşlarını, ekran başındaki izleyenleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Zor günlerden geçiyoruz ülke olarak. Acımızı hafifletecek tek şey ortak değerlerimiz ve duygularımızı bir arada yaşamak. Devletimizin ve milletimizin ilk andan itibaren omuz omuza olması hep bizim için gurur tablosuydu. Umarız omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Peş peşe yaşanan depremler ve spor camiasının birbirine sımsıkı kenetlenmesi, yaraları sarmak için bir olmasıyla gurur duyuyoruz. Bu gece de inşallah aynı birlik ve beraberliği yaşayacağız. Bu geceye omuz veren futbol camiamızın her bir paydaşına şükranlarımızı sunuyoruz. Spor centilmenlik, dayanışma, toplumlara moral ve dayanışma veren bir araç. Spor insanlarımız, yöneticilerimiz tarihe geçen dayanışma örneği sergiliyor. Daim olsun. Depremde kaybettiğimiz bütün vatandaşlara Allah’tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Futbolun iyileştiren ve birleştiren gücünden yararlanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporun birleştirici gücünü vurgulamak için ligin iki haftasını şifresiz olarak verilecek”

TOD TV nedir? TOD TV nasıl ve nereden izlenir?

21 Kasım’da Türkiye’de yayın hayatına başlayan beIN MEDIA GROUP’un yeni dijital içerik platformu “TOD”, Spor Toto Süper Lig’in 23, 24, 25 Aralık’ta oynanan 15. hafta karşılaşmalarının tamamını tüm üyelerine ücretsiz yayınlamıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig’in önümüzdeki 2 hafta boyunca şifresiz olarak yayınlanacağını açıkladı. www.todtv.com.tr adresinden kampanyaya kayıt olan herkes 3-13 Mart’ta oynanacak maçları hiçbir ücret ödemeden izleyebilecek. Süper Lig karşılaşmalarını kapsayan kampanya www.todtv.com.tr üzerinden üye olma şartı ile geçerlidir. Kampanya detaylarına www.todtv.com.tr adresinden ulaşılabilir.