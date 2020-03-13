TOFAŞ Spor Kulübü, koronavirüs nedeniyle bir dizi tedbir aldı

BURSA (AA) – TOFAŞ Spor Kulübü, basketbol altyapı müsabaka ve çalışmaları ile bazı faaliyetleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında askıya aldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle TOFAŞ Basketbol A Takımı'nın yer aldığı ULEB Avrupa Kupası 2019-2020 sezonunun Avrupa Ligi yönetimi kararıyla ikinci bir karara kadar geçici olarak durdurulduğu hatırlatıldı.

TOFAŞ Basketbol Genç Takımı'nın yer aldığı Basketbol Gençler Ligi'nde 2019-2020 sezonu, altyapı şampiyonaları ve yerel lig müsabakalarının Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından sonradan belirlenecek bir tarihe kadar ertelendiğinin anımsatıldığı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Tüm bu kararlar ışığında Kovid-19 salgını tedbirleri gereği TOFAŞ basketbol altyapı müsabakaları ve antrenmanları, 'Yeni Nesil Tofaş' çalışmaları, Türkiye'nin 13 farklı ilinde bulunan TOFAŞ Basketbol Okulları'ndaki çalışmalar, ikinci bir karara kadar geçici olarak askıya alınmıştır. Faaliyetimizin devam ettiği Mustafa Vehbi Koç Spor Tesisleri'nde ve Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda tüm önlemler ve tedbirler alınmış olup temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri rutinin dışında detaylı bir şekilde gerçekleştirilmektedir."

Açıklamada, insan sağlığının her şeyden değerli olduğu, oyuncuların, teknik ve idari ekibin, kulüp çalışanlarının ve taraftarların sağlığının tüm sonuç ve başarıların önünde olduğu vurgulanırken, şunlar kaydedildi:

"TOFAŞ ailesi olarak, ülkemizin bu salgını minimum etkiyle atlatmasını temenni ederken, Kovid-19 salgınının önlenmesine karşı Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan tüm uyarıların dikkatle takip edilmesinin ve uygulanmasının önemli olduğunu vurgulamak isteriz. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen Kovid-19 karşısında tüm taraftarlarımıza, basketbol kenti Bursa'ya, ülkemize ve dünya insanlığına sağlık diliyor, yaşanan her gelişmeyi anbean paylaşacağımızı belirtiyoruz."