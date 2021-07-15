TOGG CEO’su Karakaş: C-SUV modeli, 2025’ten sonra Batı Avrupa pazarında satışa sunulacak

TOGG, resmi Twitter hesabından, “2022 yılının sonunda seri üretime hazırız. İnşaata başladığımız 18 Temmuz 2020 tarihinden bugüne geçen 1 yılda neler mi yaptık? Cevabı videomuzda” açıklaması ile bir video paylaştı.

​TOGG’un Türkiye pazarının sunulmasını yanı sıra ihracat çalışmaları da merak ediliyor. TOGG CEO’su Karakaş, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “TOGG 2022 yılının son çeyreğinden itibaren Gemlik Tesislerinde seri üretime başlayacak” dedi ve şunları ekledi:

“İlk ürünümüz olan doğuştan elektrikli C-SUV aracımız üretimin hemen ertesinde önce Türkiye pazarında, bundan iki yıl sonra da batı Avrupa pazarında satışa sunulacak. Avrupa pazarına 2025’den sonra gireceğiz. Şarj altyapısı yaygınlığına bağlı olarak yayılacağız. İspanya da Avrupa pazarı içinde görüş alanımızda.”

‘Rusya pazarında gerekli teknik spesifikasyonlar olacak’

Başlangıçta Batı Avrupa ülkelerini hedeflerini belirten Karakaş, “ABD görüş alanımız içinde ama yakın bir gelecekte değil. Aracımızda Rusya pazarında gerekli teknik spesifikasyonlar olacak, Türki Cumhuriyetler de hedef pazarlarımız içindeler” diye de ekledi.

Stuttgart’ta şirket kuruldu

TOGG, Almanya’nın 12 inovasyon merkezinden biri olan Stuttgart’taki de:hub’da tamamına sahip olduğu, TOGG Europe GmbH adıyla bir şirket de kurdu. TOGG’un Avrupa’ya açılan ilk kapısı olacak TOGG Europe GmbH’ın en temel faaliyetlerinden biri de kullanıcı araştırmaları olacak.

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