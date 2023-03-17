Togg uzantılı internet adreslerini alıp, satışa çıkardılar

Türkiye’nin en büyük projelerinden olan yerli ve milli elektrikli otomobil Togg’un fiyatının açıklanmasıyla birlikte bazı kişiler, Togg uzantılı internet adreslerinin telif haklarını satın alarak e-ticaret siteleri üzerinden satışa çıkardı.

toggbayi.com, toggyedekparca.com gibi benzeri alan adları 100 bin lira ile 7,5 milyon lira arasında değişiyor.

Bazı ilanların fiyatının Togg’dan daha pahalı olması dikkat çekiyor.

‘DOLAR VE ALTIN GİBİ YATIRIM DAHİLİNDE KULLANABİLİRSİNİZ’

Bazı ilanların açıklama kısmında ‘Ülkemizin gururu yerli ve milli olan aracımız Togg’un uluslararası alan adını kullanarak açacağınız Togg yetkili servis marka değerini taşıyacağınız domaini satılıktır. Dolar ve altın gibi yatırım dahilinde kullanabilirsiniz” ifadeleri yazıldığı görülüyor. (DHA)