TOGO Kuleleri davasında kritik talep

Başkan Mansur Yavaş, “Bu olayların olduğu 3-4 gün içerisinde Sinan Aygün kimlerle telefonla konuşmuş, mutlaka ortaya çıkarılmasını isteyeceğim. Kimlerle sinyal yan yana gelmiş, siyasilerden kimlerle görüşmüş? Kumpas kurmaya çalıştılar. Arkasında kimlerin olduğunu biliyorum” dedi.

Yavaş’ın, Aygün’ün HTS kayıtlarının çıkarılması için bu hafta içinde savcılığa başvuracağı öğrenildi.

Savcılığın, Yavaş’ın talebini kabul etmesi halinde, Aygün’ün telefon kayıtları da soruşturma dosyasına girecek. Yavaş, Aygün hakkında “terörizmin finansmanı kanununa muhalefet ettiği” gerekçesiyle de suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusu dilekçesinde Aygün’ün, Ergenekon soruşturmasında gözaltına alınmasından 1 yıl sonra, FETÖ firarisi Ömer Akgül ile ortaklık kurduğu belirtilmişti. 17-25 Aralık sonrasında, şirketteki hisselerini kardeşi ve akrabaları üzerine devreden Akgül’ün, gizli biçimde ortaklığa devam ettiği, bu şirkete ait TOGO kulelerinin yapıldığı arazideki inşaat alanının Temmuz 2016’da Belediye meclisi kararıyla emsal artışına gidilerek yükseltildiği vurgulanmıştı. Dilekçede, “Şirket bu işlemlerden 100 milyon liralık rant elde etmiştir” denildi.