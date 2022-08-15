TOGO kuleleri hurda karşılığı yıkılıyor

ABB Başkanı Mansur Yavaş emsali aşan TOGO kulelerini hurda fiyatına yıktırmak için ihale açtı.

Erdoğan SÜZER

İmara aykırı yapıldığı için Danıştay’ın yıkım kararı verdiği TOGO kulelerinin yıkım süreci nihayet başladı. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığı, TOGO kulelerinin geri dönüşüm malzemeleri karşılığı yıktırılması için ihale açtı. Önümüzdeki 1 Eylül’de kapalı teklif yöntemiyle yapılacak ihaleyi kazanan firma enkazdan çıkacak hurda demir ve diğer malzemeler karşılığında gökdelenleri yıkacak. ABB yıkım karşılığında herhangi bir bedel ödemeyecek. ABB, yıkım işinin tahmini olarak 25 milyon 913 bin 417 liraya mal olacağını hesapladı.

8 AYDA YIKILACAK

ABB’nin yayımladığı ihale ilanına göre, TOGO kulelerinin yıkımı sırasında patlayıcı madde kullanılamayacak. İşi alan firma 55 bin 444 metreküp demirli ve demirsiz her türlü betonun tamamını yıkacak. Yıkımda ortalama 80 ton kaldırma kapasiteli 2 vincin 180’er saat çalışacağı hesaplanırken yıkımın 240 günde (8 ay) tamamlanması istendi. Yıkım işini üstlenen firmadan, yıkım sırasında alt yapı kuruluşlarına ait tesisatlara, çevreye ve üçüncü şahıslara verilecek her türlü zararı karşılamak üzere 20 milyon liralık risk ve sorumluluk teminatı alınacak.

TOGO marka ayakkabı fabrikasının yerine yaptırılan ve Başkent Ankara’nın en değerli arsalarının bulunduğu lokasyonda yer alan TOGO kuleleri Ankara Ticaret Odası eski Başkanı ve CHP eski Milletvekili Sinan Aygün ile iş insanı Mehmet Akgül tarafından inşa edildi. Ancak inşaatı devam ederken imarı değiştirilen kuleler mahkemelik oldu. TMMOB Ankara Şubesi, imar değişikliğinin kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle dava açtı. Uzun süren yargılamanın sonunda geçen yıl Danıştay’dan yıkım için kesin karar çıktı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, yıkım kararı kesinleşen kuleleri önce mühürledi, ardından da belediye encümeninden yıkım için karar çıkardı.

HARAM DEDİ, YIKTI

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, TOGO ikiz kulelerine 20 bin metrekarelik inşaat izni verilmesine karşın 2016 yılında örtük emsalle bu miktarın 120 bin metrekareye çıkarıldığını, kaçak bölümün yıkılması için dava açtıklarını söyledi. Tezcan, mahkemeye yaptığı başvurunun ardından, “Haksız kazancın hesabını verecekler, biz de yıkım şenliği düzenleyeceğiz” demişti. ABB Başkanı Mansur Yavaş da geçen yıl Nisan ayında katıldığı bir televizyon programında “TOGO kuleleri Ankara’nın ciğerine saplanmış hançerdir. 100 bin lira fazladan inşaat yaptığınızda elde ettiğiniz rant 1 milyar lira olurdu. Bu haramdır, bu haramı yıkacağız. Bu rantlar bitti, hatırla bizim belediyeden hiçbir şey geçmez, herkes hakkına razı olacak” demişti.

CUMHURBAŞKANI KÜSMÜŞTÜ

Emsali aşan, sonradan imarı değiştirilen gökdelen inşaatları AKP döneminde başta İstanbul olmak üzere bir çok ilde tartışma ve dava konusu oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da silüeti bozan gökdelenleri eleştirirken dikey mimariden yatay mimariye geçilmesi tavsiyesinde bulunmuş, ancak herhangi bir yıkım gerçekleşmemişti. Erdoğan en son, Ayasofya Müzesi ve Sultanahmet Camii’nin fotoğraf karesine giren ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun, ‘Silüet bozuldu. İnşaat durmalı’ demesine rağmen yapımı devam eden ‘Onaltıdokuz’ isimli kuleler için sitemde bulunmuştu. Erdoğan, “Tıraşlayın dedim, yapmadılar, 5 yıldır konuşmuyorum” diyerek eleştirdiği binanın imar planları ve yapı ruhsatları idari mahkeme tarafından iptal edilmiş, kulelerin siluete etki eden katlarının tıraşlanmasına Danıştay tarafından karar verilmişti. Ancak Zeytinburnu Belediyesi tarafından açılan tıraşlama ihalesine katılım olmadığı için ayakta kalan binalar için daha sonra tıraşlama kararı bozulmuştu.

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