Togo'da Kovid-19'a karşı ulusal aşılama kampanyası başladı

DAKAR (AA) – Togo'da, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları kullanılmaya başlandı.

Başbakan Victoire Tomegah-Dogbe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ulusal çapta başlayan aşılama kampanyasında, AstraZeneca aşısının ilk dozunu olduğunu duyurdu.

Kampanyadan ilk olarak 50 yaş üzeri kişiler ve sağlık personeli faydalanacak.

Togo, COVAX kapsamında 7 Mart'ta 156 bin doz AstraZeneca aşısını teslim almıştı. Birkaç ay içinde 45 bin doz daha temin edilmesi bekleniyor.

COVAX dışında aşı satın almak için görüşmeler yapan Togo Dışişleri Bakanı, şubatta Sputnik V aşısının alımını görüşmek üzere Rusya'ya gitmişti.

Nüfusu yaklaşık 8 milyon olan Togo'da bugüne kadar 7 bin 680 kişide virüse rastlanırken, bunlardan 6 bin 460'ı iyileşti. Kovid-19, ülkede ilk görüldüğü 6 Mart 2020'den bu yana 92 kişinin ölümüne neden oldu.