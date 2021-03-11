“Tohoku” bölgesinde ankete katılanların yarısı, deprem ve tsunami sonrası imar faaliyetlerini yetersiz görüyor

FUKUŞİMA (AA) – Japonya'da, Mart 2011'de "Tohoku" bölgesini vuran deprem ve tsunami sonrasındaki imar faaliyetlerinin sorgulandığı ankete katılanların yarısı, bu konudaki çalışmaları yetersiz gördüğünü dile getirdi.

Kamu yayıncısı NHK'nin, aralık ve ocak ayında İwate, Miyagi ve Fukuşima'nın yeniden inşasının sorgulandığı, 4 binden fazla kişiye hitap eden anketine, 1800'ün üzerinde cevap verildi.

Yeniden yapılanma ve imar faaliyetlerine ilişkin soruyu, katılımcıların yüzde 12'si "tamamlandı", yüzde 33,7'si ise "umulandan daha fazla ilerleme olabilirdi" diye yanıtladı.

Buna karşın katılımcıların yüzde 43,3'ü "beklenilenden daha az ilerleme kat edildiği", yüzde 7,4'ü de "hiçbir ilerleme gösterilmediği" cevabını verdi.

Afet sonrası hasar gören Daiçi Nükleer Santrali'nin yer aldığı Fukuşima'dan ankete katılanların yüzde 28,6'sı imar faaliyetlerinin tamamlandığını kaydetti.

Bu oran, Tohoku'da yer alan Miyagi'de yüzde 58,9 iken, İwate'de ise yüzde 44,9 seviyesinde seyretti.