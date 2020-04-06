Tohumda yüzde 75 hibe tarımda üretimin artmasına katkı sağlayacak

ANKARA (AA) – MUSTAFA ÇALKAYA – Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, üretimin devamlılığı için tarımsal desteklerin çok önemli olduğunu belirterek, "Tohumda verilen yüzde 75 hibe desteği bizleri çok mutlu etti. Destek, özellikle bu dönemde üretimin artmasına katkı sağlayacaktır. Umarım bunlar, daha çok dışarıdan aldığımız ürünler için de gerçekleştirilebilir." dedi.

Akcan, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı"nı desteklediklerini söyledi.

Söz konusu program kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilere tohumların yüzde 75'inin hibe edileceğini anımsatan Akcan, Türkiye'de atıl kalmış arazilerin ekilerek üretime açılması ve eksik kalınan ürünlerin tamamlanması noktasında bu kararı çok doğru bulduklarını bildirdi.

Akcan, salgın nedeniyle bu tür desteklerin verilmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle atıl kalan arazilerin ekilmesi ve üretimin devamlılığı için çiftçinin bu şekilde hibe verilerek özendirilmesi çok güzel. Bunlar zaten olması gereken desteklerdi, devlet bunu fark etti, hızlıca bu konuda yol alıyor. Tohumda verilen yüzde 75 hibe desteği bizleri çok mutlu etti. Destek, özellikle bu dönemde üretimin artmasına katkı sağlayacaktır. Umarım bunlar, daha çok dışarıdan aldığımız ürünler için de gerçekleştirilebilir. Bu tür desteklerin kapsamı daha fazla üründe olmalı."

Üreticilerin, dışarıdan alınan ayçiçeği, mısır ve soya gibi ürünleri maliyeti daha yüksek olduğu için üretmek istemediklerine dikkati çeken Akcan, "Bizim girdi maliyetlerimizin yüksek olması ürün fiyatlarını yükseltiyordu ama bu tip yüzde 75 gibi sübvansiyonlarla maliyet düşer. Mazotta ve enerjide buna benzer sübvansiyon uygulanırsa üreticiler için girdi maliyetleri oldukça aşağı gelir." ifadelerini kullandı.

– "Herkes elini taşın altına koymak zorunda"

Akcan, söz konusu desteklerin sertifikalı tohuma verileceğini vurgulayarak, bu sayede çiftçinin sertifikalı tohum kullanım oranın da artacağını söyledi.

Projenin 21 ili kapsayacağını anımsatan Akcan, şunları kaydetti:

"21 il muhtemelen boş kalan tarım arazilerinin olduğu iller olarak belirlendi ve destek verildi. Zaten atıl araziye destek verirseniz bir fayda sağlamış olursunuz. Şunu da söylemek lazım, şu an olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Her türlü sıkıntıyı devlete yüklemenin de çok manası yok. Yani Trakya'daki arkadaşım 'Devlet bana neden yardım etmiyor?' derse bu bugünün konusu olmaz. Cazibesini yitirmiş bölgelerin kalkınması gerekir. Belirlenen iller, içinde bulunduğumuz duruma uygun. Herkes elini taşın altına koymak zorunda. Burada kimse kendisini geri çekemez."