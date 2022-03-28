Tokat atıldığı sırada ünlüler böyle görüntülendi!

Will Smith’in attığı tokat gündemde… Ünlüler de sosyal medya da sadece bunu konuşuyor

Pandemi nedeniyle sönük geçen yıllardan sonra sinema endüstrisinin heyecanla beklediği gece, Will Smith’in Chris Rock’ı tokatladığı skandal görüntüyle gölgelendi. En iyi erkek oyuncu ödülünü alan Smith’in bu tepkisi şimdi hem ünlüler dünyasının hem de sosyal medyanın en çok konuştuğu konu…

Bu yıl 94. defa verilen Akademi Ödülleri, pandemi nedeniyle çok daha sakin geçen yılların ardından yeniden Los Angeles’a döndü. Birbirinden iddialı isimler ve filmler Oscar heykelciği için yarışırken izleyenlere keyifli dakikalar yaşatmak için organizatörler de aylardır bu gece için çalıştı.

Şimdiye kadar çeşitli skandallara ev sahipliği yapan Oscar Ödül Töreni, bu yıl sakin sakin ilerlerken Will Smith ve Chris Rock gerilimiyle yeni bir skandala şahit oldu.

Chris Rock’ın, eşi Jada Pinkett Smith ile ilgili yaptığı espriye bozulan Will Smith, kalkıp Rock’a tokat attı. Ardından soğukkanlılıkla yerine geçen Smith, oturduğu yerden Rock’a yönelik bir şeyler söylemeye devam etti. Oscar yayıncısı ABC, Smith’in sesini kısarak önlem aldı. Rock ise bunun sadece bir espri olduğunu belirtti.

Will Smith’in bu şiddetine gösteri dünyasından isimler de sosyal medya kullanıcıları da kayıtsız kalmadı. İşte dün geceye damga vuran olay böyle yorumlandı:

BİR SONRAKİ TOKAT YİYECEK KİŞİ KİM ENDİŞEYLE BEKLİYORUZ

Ünlü komedyen Conan O’Brien Twitter’da şunları yazdı:

“Will Smith’in tokatını gördüm. Yarın için ödünç alabileceğim bir gece şovu olan var mı?”

Amerikalı komedyen Kathy Griffin ise Smith’in hareketini eleştirerek şunları yazdı:

“Size bir şey söyleyeyim, sahneye çıkıp bir komedyene fiziksel olarak saldırmak çok kötü bir uygulama. Şimdi hepimiz komedi kulüplerinde ve tiyatrolarda bir sonraki Will Smith’in kim olacağı ile ilgili endişelenmeliyiz.”

Kız Gecesi, Erkek Aklı gibi filmlerin yapımcılığıyla tanınan Will Packer ise “Eyvallah…Sıkıcı olmaz demiştim #Oscars” yazdı.

SALONDAKİ ÜNLÜLER ŞOKE OLDU

Sosyal medyada pek çok kullanıcı olayla ilgili esprili paylaşımlar da yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise Will Smith’in hemen yanında oturan Lupita Nyong’o’ya dikkat çekti:

YouTuber ve Vlogger olarak ünlenen Nathan Zed ise Will Smith’in birini tokatladıktan sadece 10 dakika sonra bir Oscar kazandığını ve bunun efsanevi olduğunu yazdı.

Bir başka kullanıcı da Nicole Kidman’ın fotoğrafını paylaştı:

OĞLUNDAN DESTEK

Will Smith’in oğlu Jaden Smith ise Twitter’da babasının adını belirtmeden ya da herhangi bir hashtag kullanmadan “İşte biz böyle yaparız” yazdı.

Oyuncu Sophia Bush ise; “Şiddet, saldırı asla çözüm değil. Ancak bu, Chris’in #Oscar sahnesinde Jada ile 2. kez alay edişi ve bu gece de onun saç dökülmesinin peşine düştü. Birinin hastalığını bilerek bunu yapmak zalimliktir.”

Tüm izleyenleri şoke eden olaydan sonra ise herkesin aklına ilk gelen bunun daha önceden çalışılmış bir şey olup olmadığıydı. Ünlü komedyen Trevor Noah da “Bu senaryo yazılmadı mı?????” yazarak şaşkınlığını dile getirdi.

Oyuncu George Hahn da “Will Smith, Oscar kazanan ve aynı gece saldırıdan tutuklanan ilk aktör olarak tarihe geçebilir” yazdı.

Olay yaşandıktan sonra Twitter’da hızla yayılan konu tüm kullanıcıların odağı oldu. Bir kullanıcı, tokatlama anında JayZ’nin ifadesine dikkat çekti.

Başka bir kullanıcı da Will Smith’in hukuki olarak sorun yaşayabileceğini esprili bir dille belirtti: “Will smith’in avukatları şu anda”