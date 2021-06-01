Tokat'ta apartman boşluğuna düşen baykuş yavrusunu itfaiye kurtardı

TOKAT (AA) – Tokat'ın Zile ilçesinde bir apartmanın boşluğuna düşen baykuş yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yunus Emre Mahallesi Zümrüt Evler bloklarında havalandırma boşluğundan sesler geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, bu alanda sıkışmış bir baykuş yavrusu olduğunu gördü.

İtfaiyecilerin yoğun uğraşları sonucu boşluktan çıkarılan yavru, çatıdaki yuvasına annesinin yanına konuldu.

Baykuşu kurtaran itfaiye eri Ali Seven, "Bize verilecek en büyük mükafat bir canın kurtarılması. Baykuş yavrusu sıkıştığı boşlukta, 'Beni kurtarın' der gibi bağırıyordu. Çok şükür yaralamadan kurtardık." dedi.