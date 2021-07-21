TOKİ altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı yaptıracak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Kayabaşı Mahallesi 1’er Adet 8 Derslikli Kayabaşı İlkokulu ve 16 Derslikli Sevim Şirikçi MTAL, Şeyhadil Mahallesi 1 Adet 12 Derslikli Mesleki Eğitim Merkezi ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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