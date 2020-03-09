TOKİ Bursa kura çekilişi yapıldı mı? TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kuraları nasıl sorgulanacak?

Bugün TOKİ Bursa kura çekimleri gerçekleşecek. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar merakla TOKİ Bursa kura sonuçlarını bekliyor. Peki TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanacak?

TOKİ BURSA KURALARI İÇİN SONUÇ GÜNÜ

Proje kapsamında Bursa’nın Kestel ve Yıldırım ilçelerinde inşa edilen 250 ve 150 konutun kurası gerçekleştirilecek. TOKİ’nin resmi sitesinde verdiği bilgilere göre; Kestel’de gerçekleştirilen projenin kura çekimi saat 10:00’da, Yıldırım’da gerçekleştirilen projenin kura çekimi ise saat 13:00’de başlayacak. Her iki kura çekilişi de TOFAŞ Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

İSTANBUL VE ANKARA’DA KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İstanbul, Ankara’da kuraların ne zaman çekileceği ise vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. İstanbul’da gerçekleştirilecek olan projenin kura çekimi 16 Mart tarihinde başlayacak. Toplamda üç projenin gerçekleştirileceği TOKİ kura çekiminde ikinci kura 18 Mart üçüncü kura ise 20 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.