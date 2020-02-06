TOKİ çekilişi ne zaman yapılacak? Kura tarihi belli oldu mu?

TOKİ’nin ‘100 Bin Sosyal Konut’ projesi başvuruları geçtiğimiz günlerde sona erdi. Binlerce kişiye uygun ödeme koşulları ve fiyatla konut sahibi imkanı sunan TOKİ projesinde gözler kura çekilişi tarihine çevrildi. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre; 100 Bin yeni sosyal konut projesi için kura tarihleri henüz belirlenmedi. İşte detaylar…

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Kurum tarafından yapılan açıklamada kura çekiliş yeri ve programının daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

https://www.toki.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanacak olan kura sonuçları için aşağıdaki adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor.

-Satış-Duyurular butonuna tıklayın

-Kura Sonuçları Sorgulama butonuna tıklayın

– T.C kimlik numaranızı ilgili alana girerek sonuçlara ulaşın.