TOKİ çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ 100 bin konut kura çekiliş tarihi belli oldu mu?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca desteklenen ve TOKİ kapsamında yapılacak olan 100 bin yeni sosyal konut projesi için başvurular 15 Ocak’ta tamamlanmıştı. Yaklaşık 1 milyon kişinin başvuruda bulunduğu Toki konut projesinde çekiliş tarihi şimdiden merak edilmeye başlandı. TOKİ kura çekilişinin ne zaman yapılacağı hakkındaki bilgileri sayfamızdan görebilir, detaylı açıklamaları inceleyebilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ’nin 100 bin yeni sosyal konut projesi için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura çekimine yöneldi. TOKİ’nin kura çekilişinin hangi tarihte yapılacağı henüz açıklanmadı. Çekilişin yapılacağı tarih açıklandığı anda sayfamızda olacak.

1-1,5 YIL İÇİNCE TESLİM EDİLECEK

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek TOKİ sosyal konutlarına sahip olma şartları, evlerin modelleri, uygulama özellikleri, ödeme ve vadeyle ilgili tüm ayrıntılar belli oldu. Başvuru sürecinin de başladığı TOKİ sosyal konut projesinde evlerin 1 ila 1,5 yıl içinde teslim edileceği de duyuruldu.

KURA ÇEKİLİŞİ

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir. Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır. Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir. Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

TOKİ PROJELERİNE KATILIM BANKALARI DA DAHİL EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 12 Aralık 2019’da müjdelenen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında vatandaşların konut finansmanında kamu bankalarının yanında katılım bankaları da dâhil edildi.

16 Aralık 2019 tarihinde taleplerin toplanmaya başladığı projede başvurular bugün sona erecek. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada başvurular son gün öncesi 1 milyon 90 bine ulaştı. En çok başvuru ise İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa projelerine yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle TOKİ tarafından gerçekleştirilen “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi 240 ay sabit taksitle ev sahibi olabilecek.

Türkiye genelinde inşa edilecek proje kapsamında vatandaşların konut finansmanı hem kamu hem de katılım bankaları tarafından sağlanacak. Din İşleri Yüksek Kurulu’nun, TOKİ tarafından uygulanan “Sosyal Konut Projesi”yle ilgili görüşünü belirttiği basın açıklamasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.