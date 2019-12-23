TOKİ hangi illerde konut yapacak? TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru şartları

Uygun ödeme koşulları ve fiyata sahip konut sahibi olmak isteyenler TOKİ’nin 100 bin konut projesine başvuru yapmak istiyor. Vatandaşlar başvurularını e-Devlet sisteminden yapabilecek. Türkiye’nin 81 ilinde inşa edilecek 100 bin sosyal konuta vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bu kapsamda, başvurunun başladığı ilk gün, ülke genelinde 17 bin 506 kişi konut sahibi olmak için başvuru yapıldı.

TOKİ KONUTLARININ İNŞA EDİLECEĞİ İL VE İLÇELER



E-DEVLET TOKİ BAŞVURU EKRANI

100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek TOKİ sosyal konutlarına sahip olma şartları, evlerin modelleri, uygulama özellikleri, ödeme ve vadeyle ilgili tüm ayrıntılar belli oldu. Başvuru sürecinin de başladığı TOKİ sosyal konut projesinde evlerin 1 ila 1,5 yıl içinde teslim edileceği de duyuruldu. TOKİ başvuruları T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile yapılacak.

Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında talepler toplanacak.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.

Başvuru toplanacak projeler ve başvuru dönemleri ekli tabloda ilan edilmiştir. (Başvuru toplanacak proje listesi yeni projelerin ilave edilmesi ile birlikte güncellenecektir.)

Başvuru Bedeli 2+1: 500.- TL

Başvuru Bedeli 3+1: 1.000.-TL

Başvurular; 4 kategoride kabul edilecektir;

1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri”

2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız”

3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımız”

4. Kategori olan “Diğer alıcı adayları”