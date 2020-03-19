TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekilişi canlı izle! 20 Mart TOKİ Başakşehir çekiliş sonuçları sorgulama

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) İstanbul ili Başakşehir ilçesindeki toplam 500 adetlik konut projesinin çekiliş sonuçları belli oluyor. TOKİ’nin her yıl 100 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul Başakşehir’de yapılacak olan konutlar için kura çekilişi bugün (20 Mart) saat 10.00’da başlayacak. İşte 20 Mart TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekilişi canlı izleme ve sonuç sorgulama ekranı.

TOKİ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KURALARI ÇEKİLİYOR

TOKİ’nin İstanbul Başakşehir ilçesindeki kura çekilişi bugün saat 10.00’da başlayacak.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KURA TÖRENLERİ İPTAL EDİLDİ

Küresel bir salgın haline gelen Koronavirüse karşı devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak için “100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında gerçekleştirilen kura törenleri iptal edilmiştir.

Kuralarımız açıklanan kura takvimi değiştirilmeden, aynı tarihlerde Noter huzurunda yapılacak olup, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR’DE 363 KONUT HAYATA GEÇİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul’un Başakşehir ilçesine inşa edilecek 363 konutun ihalesi yapıldı.

18 Mart 2020, Çarşamba günü gerçekleştirilen ihale kapsamında ayrıca 10 dükkan inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işleri yer alıyor.

Tüm yeni projelerinde yatay ve yerel mimari ile mahalle kültüründen ödün vermeden çalışmalarına devam eden TOKİ, ülke genelinde yürüttüğü tüm inşa faaliyetlerinde insan ve şehir ilişkisini gözeten bir yaklaşımı benimsiyor.

İnşa edilecek 363 konutun 241’i 2+1, 122’si 3+1 planında yapılacak.

Projede; zemin kat seviyesinde taş kaplamalar, geniş pencereler, ahşap görünümlü cephe kaplamaları uygulandı.

Yerleşim alanı, sosyal donatıları, spor ve oyun alanı, parkı ve peyzajıyla şehre değer katacak yeni bir cazibe merkezi hedeflendi.

KURA ÇEKİMİNDE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

*Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.

*Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir.Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

*Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir.

*Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir. Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

1 MİLYON BAŞVURU

Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019 – 15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvurular alınmıştı.

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

Projeye en çok başvuru İstanbul’dan geldi. İstanbul’dan 375 bin 953, İzmir’den 75 bin 288, Gaziantep’ten 69 bin 686, Bursa’dan 56 bin 142 ve Ankara’dan 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.

TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura yapılacak. Bütün projelerin kura tarihlerine TOKİ’nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ulaşılabiliyor.