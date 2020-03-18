TOKİ İstanbul kura çekilişi yapıldı mı? TOKİ İstanbul Arnavutköy kuraları nasıl sorgulanacak?

Bugün TOKİ İstanbul kura çekimleri gerçekleşecek. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar merakla TOKİ İstanbul kura sonuçlarını bekliyor. Peki TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanacak?
TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI
TOKİ İSTANBUL KURALARI İÇİN SONUÇ GÜNÜ
Proje kapsamında İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde inşa edilen 2625 2+1 ve 1125 3+1 konutun kurası gerçekleştirilecek. TOKİ’nin resmi sitesinde verdiği bilgilere göre; Arnavutköy’de gerçekleştirilen projenin kura çekimi saat 10:00’da Youtube kanalında canlı yayınlanacak.