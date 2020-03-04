TOKİ Kayseri kura çekilişi yapıldı mı? TOKİ Melikgazi kuraları nasıl sorgulanacak?

Bugün TOKİ Kayseri kura çekimleri gerçekleşecek. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar merakla TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçlarını bekliyor. Peki TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanacak?

TOKİ KAYSERİ KURALARI İÇİN SONUÇ GÜNÜ

Kayseri’de 700 konutluk bir proje için kura çekilecek. 100 bin kişilik başvuru listesinden sadece 700 kişi ev hayalini gerçekleştirebilecek. TOKİ’nin resmi sitesinden verdiği bilgilere göre proje için kura çekimi saat 11.00’da başlayacak. Çekiliş Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

İSTANBUL VE ANKARA’DA KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İstanbul, Ankara’da kuraların ne zaman çekileceği ise vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. İstanbul’da gerçekleştirilecek olan projenin kura çekimi 16 Mart tarihinde başlayacak. Toplamda üç projenin gerçekleştirileceği TOKİ kura çekiminde ikinci kura 18 Mart üçüncü kura ise 20 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.

Ankara’daki TOKİ konut kuraları ise 6 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.