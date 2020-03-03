TOKİ Kayseri kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kocasinan Karpuzatan kuraları nasıl sorgulanacak?

Kayseri Kocasinan Karpuzatan’da yapılacak 550 toplu konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için bugün noter huzurunda kura çekilişi düzenlenecek. TOKİ çekiliş sonuçları resmi internet sitesinden TC. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. İşte TOKİ çekiliş sonuçları…

TOKİ KAYSERİ KURALARI SAAT KAÇTA?

Kocasinan Karpuzatan’da gerçekleştirilecek olan 550 konut için kuralar 3 Mart Salı saat 11:00’de başlayacak. Kura sonucu 385 adet 2+1 daire, 165 adet 3+1 daire sahibini bulacak.

TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek…

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

HAK SAHİPLERİ ÖDEMELERİ NASIL GERÇEKLEŞTİRECEK

Hak sahiplerine konutlar; Satış fiyatının %10’u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile sabit taksit ile ödenecek. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. / T. Halk Bankası A.Ş. / Katılım Bankaları tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.

İSTANBUL VE ANKARA’DA KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İstanbul, Ankara’da kuraların ne zaman çekileceği ise vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. İstanbul’da gerçekleştirilecek olan projenin kura çekimi 16 Mart tarihinde başlayacak. Toplamda üç projenin gerçekleştirileceği TOKİ kura çekiminde ikinci kura 18 Mart üçüncü kura ise 20 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.

Ankara’daki TOKİ konut kuraları ise 6 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.