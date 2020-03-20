TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE: TOKİ İstanbul Başakşehir kurası sonuçları açıklanıyor…

TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekilişini bekleyenler için büyük gün geldi. Binlerce kişiye uygun ödeme koşulları ve fiyatla konut sahibi imkanı sunan TOKİ 100 bin konut projesinde kura çekilişi canlı yayında gerçekleştiriliyor. İşte TOKİ kura çekilişi canlı yayını ve TOKİ İstanbul Başakşehir kurası sonuçları…

TOKİ BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

HAK SAHİPLERİ ÖDEMELERİ NASIL GERÇEKLEŞTİRECEK

Hak sahiplerine konutlar; Satış fiyatının %10’u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile sabit taksit ile ödenecek. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. / T. Halk Bankası A.Ş. / Katılım Bankaları tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)