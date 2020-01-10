TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ konut projesi başvuruları sürüyor!

TOKİ 100 bin konut projesi kapsamında başvurular toplanmaya devam ediyor. Düşük taksitli konut almak isteyen vatandaşlar TOKİ konut kura çekilişi ne zaman yapılacak öğrenmek istiyor. İşte detaylar…

TOKİ KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Kurum tarafından yapılan açıklamada kura çekiliş yeri ve programının daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

TOKİ KONUTLARININ İNŞA EDİLECEĞİ İL VE İLÇELER



E-DEVLET TOKİ BAŞVURU EKRANI

100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek TOKİ sosyal konutlarına sahip olma şartları, evlerin modelleri, uygulama özellikleri, ödeme ve vadeyle ilgili tüm ayrıntılar belli oldu. Başvuru sürecinin de başladığı TOKİ sosyal konut projesinde evlerin 1 ila 1,5 yıl içinde teslim edileceği de duyuruldu. TOKİ başvuruları T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile yapılacak.

Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında talepler toplanacak.