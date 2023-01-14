TOKİ kura sonuçları belirli oluyor! TOKİ kura çekimi ne vakit, canlı yayın nasıl izlenir?

TOKİ kura çekimi 12 il için belli oldu. TOKİ kura sonuçları Şırnak ve Ardahan ile belirlenmeye başlıyor. Şırnak ve Ardahan için TOKİ kura sonuçları 7 Kasım tarihinde saat 09.00’dan itibaren belli olacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenebilecek.

Milyonlarca vatandaşın başvuru gerçekleştirdiği TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesine ilişkin kura çekimlerinin yarın başlayacağını belirterek, “12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da mart ayına kadar bitecek” dedi.

TOKİ KURA ÇEKİMİ ŞIRNAK VE ARDAHAN İLE BAŞLIYOR

Bakan Kurum’un paylaştığı tabloya göre;

Şırnak’ta yapılacak 1450 konut ve Ardahan’da yapılacak 250 konut için 7 Kasım Pazartesi günü kura çekimi yapılacak.

8 Kasımda 1070 konut için Kars ve 903 konut için Siirt’te,

9 Kasımda 550 konut için Iğdır ve 1850 konut için Batman’da,

10 Kasımda 1480 konut için Ağrı’da,

10-11 Kasımda 2 bin 550 konut için Mardin’de,

11-12 Kasımda 2 bin 800 konut için Van’da,

13-14-15-16 Kasımda 7 bin 100 konut için Şanlıurfa’da,

15 Kasımda 804 konut için Hakkari’de

16 Kasımda 1250 konut için Bitlis’te kura çekimi yapılacak. Kura çekimi noter huzurunda yapılacak ve canlı yayınlanacak. (DHA)

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE

TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Şırnak için TOKİ kuraları 7 Kasım tarihinde saat 09.00’da başlayacak. TOKİ kura çekimi Şırnak Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

Ardahan TOKİ kura çekimi 7 Kasım tarihinde saat 09.00’da başlayacak. TOKİ kura çekimi Ardahan Kazım Karabekir Paşa Spor Salonu’nda yapılacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2023’ün ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

Çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum, etap etap yapılacak TOKİ sosyal konut projesi kura çekiminin kasım ayında başlayacağını, 2023 mart ayında sona ereceğini duyurdu.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Kasım’ın ilk haftası başlayacak kura çekimlerinin ilk etapta 250,000 konutu kapsayacağını açıkladı.

TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

500 bin konut ve 250 bin konutluk arsa ile 50 bin işyerinden oluşacak projenin detayları önceki gün açıklanmıştı.

Konutların maliyeti üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak projede, 2+1 dairelerin bedeli 608 bin TL idi. Aylık taksitler ise 240 ay vade ile 2 bin 280 TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatının ise 851 bin TL olduğu projede, bu dairelere de aylık taksit 3 bin 187 TL olarak belirlenmişti.

Peşinat oranını fazla ödeme imkanı bulunmakta olup, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkânı bulunmuyor.

TOKİ ÖDEMELERİNDE YÜZDE 25 İNDİRİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ ödeme planı hakkında açıklamada bulundu.

“TOKİ’den ev veya iş yeri alıp, geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz. Borcun tamamını kapatamayacak olanlar ise bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek. Bu kampanyadan, geri ödeme taksitleri 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek. Kampanya bugün başlayacak ve 19 Ekim’e kadar sürecek. Orada da inşallah kolaylaştırıcı olacağız.”

TOKİ TAKSİTLERİ SABİT Mİ?

Hak sahiplerine konutlar;

%10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecek.