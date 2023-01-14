TOKİ kura sonuçları belirli oluyor! TOKİ kura çekimi Siirt ve Kars için yapılıyor

TOKİ kura sonuçları milyonlarca başvurunun tamamlanmasının ardından belli olmaya başladı. Etap etap gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekimi 16 Kasım’a kadar 12 ilde gerçekleştirilecek. Siirt ve Kars için TOKİ kura sonuçları 8 Kasım tarihinde saat 09.00’dan itibaren belli oluyor. TOKİ kura çekimi, www.toki.tv adresinden veya resmi YouTube kanalından canlı izlenebilecek.

Konut sahibi olmak isteyenler çekiliş sonuçlarını büyük heyecanla takip ediyor. TOKİ kura çekiminin gerçekleştirileceği, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kapsayan 12 il için tarih belli oldu. Etap etap gerçekleştirilecek kura çekiminin Mart ayına kadar tüm Türkiye için tamamlanacağı açıklandı.

TOKİ KURA ÇEKİMİ SİİRT VE KARS İLE DEVAM EDİYOR

Bakan Kurum’un paylaştığı tabloya göre;

Kars’ta yapılacak 1070 konut ve Siirt’te yapılacak 903 konut için 8 Kasım Salı günü kura çekimi yapılacak.

9 Kasımda 550 konut için Iğdır ve 1850 konut için Batman’da,

10 Kasımda 1480 konut için Ağrı’da,

10-11 Kasımda 2 bin 550 konut için Mardin’de,

11-12 Kasımda 2 bin 800 konut için Van’da,

13-14-15-16 Kasımda 7 bin 100 konut için Şanlıurfa’da,

15 Kasımda 804 konut için Hakkari’de

16 Kasımda 1250 konut için Bitlis’te kura çekimi yapılacak. Kura çekimi noter huzurunda yapılacak ve canlı yayınlanacak. (DHA)

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE

TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Siirt için TOKİ kuraları 8 Kasım tarihinde saat 09.00’da başlayacak. TOKİ kura çekimi Siirt Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

Kars TOKİ kura çekimi 8 Kasım tarihinde saat 09.00’da başlayacak. TOKİ kura çekimi Ardahan Kars Kafkas Üniversitesi Ahmet Amet Aslan Kongre Merkezi’nde yapılacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2023’ün ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

Çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum, etap etap yapılacak TOKİ sosyal konut projesi kura çekiminin kasım ayında başlayacağını, 2023 mart ayında sona ereceğini duyurdu.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Kasım’ın ilk haftası başlayacak kura çekimlerinin ilk etapta 250,000 konutu kapsayacağını açıkladı.

TOKİ KURA SONUÇLAR ŞIRNAK İÇİN BELLİ OLDU

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi”nde ilk kura Ardahan’ın yanı sıra 1450 konut için Şırnak’ta da çekildi.

Şırnak Spor Salonunda gerçekleştirilen kura töreninde konuşan TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca, projenin hayırlı olmasını diledi.

İlk kurayı Şırnak’tan başlattıklarını ifade eden Karaca, “Cumhurbaşkanımızın 20 yıl önce ortaya koyduğu iradeyle birlikte planlı kentleşme ve konut üretim seferberliği kapsamında 20 yılda 1 milyon 170 bin konut rakamına ulaşıldı. Toplu Konut İdaresi olarak okullardan üniversitelere, spor salonlarından yurt ve pansiyonlara, hastanelerden sağlık ocaklarına, ticari iş yerlerinden kütüphanelere, camilerden kamu hizmet binalarına, stadyumlardan millet bahçelerine kadar 35 bin 335 eseri kazandırdık.” dedi.

Karaca, insanca bir yaşam ve ekonomik olarak ulaşılabilir konut hedefleri doğrultusunda taviz vermeden projeleri sürdürdüklerini ifade etti.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza müjdelemiş olduğu 250 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası 10 bin iş yeri olmak üzere bu 3 proje 250 alt sektörü etkileyerek üretime ve istihdama bereket ve rekabet getirecek, doğrudan ve dolaylı milyonlarca vatandaşımıza istihdam sağlayacaktır. TOKİ olarak 81 il ve ilçelerimizde Karadeniz’de sel oldu, Akdeniz’de yangın oldu, deprem oldu milletimizin yanı başında olduk. Bakanlığımız koordinasyonunda yürüttüğümüz ‘İlk Evim, İlk Evim İş Yerim Projesi’ de milletimizin bize olan güvenini gözler önüne serdi.” ifadelerini kullanan Karaca, 1,5 ay gibi kısa bir sürede proje için 8 milyonu aşkın vatandaşın başvurduğunu, geçerli başvuru sayısının 5 milyonu geçtiğini belirtti.

“2 YIL İÇİN 250 BİN KONUTUMUZU TESLİM EDİP, SİZLERİN HİZMETİNE SUNACAĞIZ”

Karaca, daha başvuru süreci devam ederken 25 Ekim’de 17 ilde 6 bine yakın konutun temelini attıklarını anlatarak, bugün ise ilk kuraları Şırnak’tan başlattıklarını belirtti.

“Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edip, sizlerin hizmetine sunacağız” diyen Karaca, projelerin vatandaşların alım gücü düşünülerek fiyatlandırıldığını bildirdi.

Karaca, Toplu Konut İdaresi olarak Şırnak’ta 86 şantiyede 11 bin 247 konut, 1 millet bahçesi ,17 cami, 7 kamu hizmet binası, 28 ilkokul, 1 kreş 13 lise, 2 pansiyon, 1 sağlık ocağı, 1 büfe ve 62 ticaret merkezi yatırımları ile kente katkıda bulunduklarını sözlerine ekledi.

“CUDİ DAĞI’NI, NAMAZ DAĞI’NI İZLERKEN ÇAYLARINI KEYİFLE YUDUMLAYACAKLAR”

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi çerçevesinde ilk etapta Toplu Konut İdaresi tarafından Şırnak merkezde 1100 konut, İdil’de 301 konut ve İdil Karalar’da 49 konut olmak üzere 1450 konuta 3 bin 406 başvuru aldıklarını anlatan Karaca, 81 ilde olduğu gibi burada da kuralların noter huzurunda çekildiğini, resmi sosyal medya hesaplarından yayınlandığını belirtti.

Karaca, “Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekiliyor ve hak sahipleri belirleniyor. Şırnak çok daha güzel bir hale gelecek, vatandaşlarımız Cudi Dağını, Namaz Dağını izlerken çaylarını keyifle yudumlayacaklar.” diye konuştu.

“ÜLKEMİZ TOKİ’NİN YAPMIŞ OLDUĞU BAŞARILI ÖRNEKLERLE ÖNDER ÜLKE KONUMUNA GELMİŞTİR”

Şırnak Valisi Osman Bilgin de Sosyal Konut Projesi hamlesi ile dünyadaki çok sayıda ülke için örnek bir projenin hayata geçirildiğini dile getirdi.

Bilgin, “Koronavirüs ile birlikte dünyada ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Ayrıca Rusya- Ukrayna savaşı bu krizi daha da büyüterek sadece gelişim ve değişimi engellememiş, aynı zamanda dünyada ciddi manada gıda ve yoksulluk krizini ortaya çıkarmıştır. Bu süreçte dünyada artan fiyatlarla birlikte insanlarımız konut erişimi açısından da önemli sıkıntılar yaşamaktadır. Ülkemiz ise Toplu Konut İdaresi’nin yapmış olduğu başarılı örneklerle önder ülke konumuna gelmiştir.” dedi.

“İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi” ile sadece büyük şehirlerde değil, ülkenin her noktasında önemli konut ve iş yeri hamlesinin ortaya konulduğuna işaret eden Bilgin, Şırnak’ta 2015 süreci sonrasında yüzde 70’i yenilenen ilçeleriyle önemli bir kentsel dönüşüm ve yenileme hamlesinin zaten başlatıldığını hatırlattı.

Bilgin, Şırnak’ta konuttan sosyal donatılara, camilerden okullara, hastanelerden hizmet binalarına kadar özel ve güzel yerleşim yerleriyle karşılaşıldığını anlatarak, başka illerden gelen vatandaşların Şırnak’ın ne kadar geliştiğini ve değiştiğini görüp, bunu dile getirdiğini kaydetti.

“Bu konut hamlesi ile hem merkez ilçemizde hem İdil’imizde Karalar beldemizde yapılacak konutlar işin bir başlangıcı. Akabinde yine Cizre ve Silopi ilçelerimizde de bu faaliyetlerin devamı gelecek.” diyen Bilgin, Toplu Konut İdaresine Şırnak’ı özel olarak seçmelerinden dolayı da ayrıca teşekkür ettiğini belirtti.

Bilgin, bu projenin hayata geçmesinde, özellikle Türkiye Yüzyılı’nı başlatan ve ülkeyi sadece konut alanında değil, savunma sanayinde, teknolojide, çevre şehircilikte, ulaştırmada, iletişimde, eğitimde, sağlıkta dünyanın en önemli ülkeleri konumuna getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sunduğunu ifade ederek, bu projenin yöneticisi olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Toplu Konut İdaresine, emeği bulunan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Hak sahiplerinden Zehra Bilir, adının kura ile belirlendiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiğini ifade etti. Bilir, “Bu projeyi yaptı, fakir ailelere bir kez daha sahip çıktı.” diye konuştu.

Abdullah Payan da emekli olduğunu projeye başvurduğunu belirterek, isminin okunduğunu, bu sayede ev sahibi olacağını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Payan, “Allah ondan razı olsun. İnşallah devamı gelir, herkes ev sahibi olur.” dedi.

Kura törenine, Belediye Başkan Vekili Ayten Algül, TSO Başkanı Osman Geliş, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin ve kurum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. AA

TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

500 bin konut ve 250 bin konutluk arsa ile 50 bin işyerinden oluşacak projenin detayları önceki gün açıklanmıştı.

Konutların maliyeti üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak projede, 2+1 dairelerin bedeli 608 bin TL idi. Aylık taksitler ise 240 ay vade ile 2 bin 280 TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatının ise 851 bin TL olduğu projede, bu dairelere de aylık taksit 3 bin 187 TL olarak belirlenmişti.

Peşinat oranını fazla ödeme imkanı bulunmakta olup, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkânı bulunmuyor.

TOKİ ÖDEMELERİNDE YÜZDE 25 İNDİRİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ ödeme planı hakkında açıklamada bulundu.

“TOKİ’den ev veya iş yeri alıp, geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz. Borcun tamamını kapatamayacak olanlar ise bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek. Bu kampanyadan, geri ödeme taksitleri 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek. Kampanya bugün başlayacak ve 19 Ekim’e kadar sürecek. Orada da inşallah kolaylaştırıcı olacağız.”

TOKİ TAKSİTLERİ SABİT Mİ?

Hak sahiplerine konutlar;

%10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecek.