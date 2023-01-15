TOKİ kura sonuçları canlı yayında belirleniyor! Batman ve Iğdır’da konutlar sahibini buluyor

Hayalini kurduğu eve sahip olmak isteyen milyonlarca kişinin başvurduğu sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura sonuçları belli olmaya başladı. Etap etap gerçekleştirilen kura çekimi bugün Iğdır ve Batman için gerçekleştirilecek. TOKİ kura sonuçları canlı yayında YouTube sayfasında belli oluyor.

Uygun fiyata ve ödeme koşulları ile ev sahibi olmak isteyenlerin beklediği TOKİ kura çekimi heyecanı başladı. Mart ayına kadar tamamlanması beklenen kura çekimi Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi için başladı. Bugün kura sonuçları belli olacak olan iller Iğdır ve Batman oldu.

TOKİ KURA ÇEKİMİ SİİRT VE KARS İLE DEVAM EDİYOR

Bakan Kurum’un paylaştığı tabloya göre;

9 Kasım’da 550 konut için Iğdır ve 1850 konut için Batman’da TOKİ kura sonuçları belli olacak.

10 Kasımda 1480 konut için Ağrı’da,

10-11 Kasımda 2 bin 550 konut için Mardin’de,

11-12 Kasımda 2 bin 800 konut için Van’da,

13-14-15-16 Kasımda 7 bin 100 konut için Şanlıurfa’da,

15 Kasımda 804 konut için Hakkari’de

16 Kasımda 1250 konut için Bitlis’te kura çekimi yapılacak. Kura çekimi noter huzurunda yapılacak ve canlı yayınlanacak. (DHA)

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI SAAT KAÇTA, CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Iğdır için TOKİ kuraları 9 Kasım tarihinde saat 09.00’da başlayacak. TOKİ kura çekimi Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

Batman TOKİ kura çekimi 9 Kasım tarihinde saat 09.00’da başlayacak. TOKİ kura çekimi Batman 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu’nde yapılacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2023’ün ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

Çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum, etap etap yapılacak TOKİ sosyal konut projesi kura çekiminin kasım ayında başlayacağını, 2023 mart ayında sona ereceğini duyurdu.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Kasım’ın ilk haftası başlayacak kura çekimlerinin ilk etapta 250,000 konutu kapsayacağını açıkladı.

SİİRTTE TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILDI

Siirt’te TOKİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesi kapsamında 950 konut için kura çekimi yapıldı.

‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesi kapsamında Siirt merkez ile ilçeleri Baykan, Tillo ve Eruhta 950 konut için kura çekimi yapıldı. Siirt Kapalı Spor Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde Vali Osman Hacıbektaşoğlu, TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca ve başvuruda bulunanlar yer aldı.

Vali Hacıbektaşoğlu burada yaptığı konuşmada, Siirt il genelinde yapılacak olan 950 adet konuta, 5 bin 107 vatandaşımız başvuru yapmıştır. İlimiz merkez ilçesinde 629 konuta 4 bin 643 başvuru, Baykan ilçesinde 150 konuta 267 başvuru, Tillo ilçesinde 124 konuta 164 başvuru ve Eruh ilçesinde 47 konuta 33 başvuru gerçekleşmiştir dedi. DHA

TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

500 bin konut ve 250 bin konutluk arsa ile 50 bin işyerinden oluşacak projenin detayları önceki gün açıklanmıştı.

Konutların maliyeti üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak projede, 2+1 dairelerin bedeli 608 bin TL idi. Aylık taksitler ise 240 ay vade ile 2 bin 280 TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatının ise 851 bin TL olduğu projede, bu dairelere de aylık taksit 3 bin 187 TL olarak belirlenmişti.

Peşinat oranını fazla ödeme imkanı bulunmakta olup, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkânı bulunmuyor.

TOKİ ÖDEMELERİNDE YÜZDE 25 İNDİRİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ ödeme planı hakkında açıklamada bulundu.

“TOKİ’den ev veya iş yeri alıp, geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz. Borcun tamamını kapatamayacak olanlar ise bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek. Bu kampanyadan, geri ödeme taksitleri 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek. Kampanya bugün başlayacak ve 19 Ekim’e kadar sürecek. Orada da inşallah kolaylaştırıcı olacağız.”

TOKİ TAKSİTLERİ SABİT Mİ?

Hak sahiplerine konutlar;

%10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecek.