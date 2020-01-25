TOKİ kura sonuçları ne zaman belli olacak?

TOKİ sosyal konut projesi başvuruları geçtiğimiz günlerde son buldu. 1 milyonu aşan başvuruların kuraları için heyecanlı bekleyiş başladı. TOKİ kura sonuçlarının ne zaman çekileceğine dair detaylar ise henüz paylaşılmadı.

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Kurum tarafından yapılan açıklamada kura çekiliş yeri ve programının daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

KURA ÇEKİLİŞİ

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir. Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır. Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir. Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.