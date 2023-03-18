TOKİ kura sonuçları: TOKİ İstanbul Tuzla hak sahipleri belirleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde, İstanbul’da 50 bin konutun hak sahipleri belli olacak. Proje kapsamında, 81 ildeki 250 bin sosyal konutun hak sahiplerinin Nisan 2023’e kadar belirlenmesi planlanıyor.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstanbul’da inşa edilecek 50 bin konut için kura çekimi 16 Mart’ta başlıyor.

16 – 29 Mart 2023 – Tuzla 20 bin 920

30 Mart 2023 – Çatalca 540

30 Mart 2023 – Silivri Selimpala 200

1-19 Nisan 2023 – Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekimi belirtilen tarihlerde başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

TOKİ 50 İLDE 575 ARSAYI AÇIK ARTIRMAYLA SATACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 50 ildeki 575 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı.

TOKİ’nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, akaryakıt istasyonu, depolama alanı, sosyal kültürel tesis, kreş ve plansız niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeyle sahip olunabilecek. Ayrıca arsalar KDV’den muaf satılacak.

Muhammen bedeli 6 milyar 118 milyon 378 bin 622 lira olan toplam 13 milyon 884 bin 920 metrekarelik arsalar, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Batman, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak’ta yer alıyor.

Satışa sunulan arsalar arasında Ankara’da konut, plansız ve sosyal kültürel tesis alanları, Antalya’da konut ile ticaret alanları, İzmir’de sanayi ve depolama, günübirlik turizm tesis ve konut alanları, İstanbul’da ise konut, konut dışı kentsel çalışma alanları bulunuyor.

Açık artırma, 4-6 Nisan saat 10.30’da üç ayrı oturum halinde TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Çankaya Bilkent Otel’de yapılacak. Ayrıca internetten “www.emlakmuzayede.com.tr” adresinden teklif verilebilecek.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye “www.toki.gov.tr” ile “www.emlakmuzayede.com.tr” internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek. AA