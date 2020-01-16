TOKİ kuraları çekiliş tarihi açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman?

TOKİ’nin dar gelirli vatadanşlara yönelik hazırladığı 100 bin yeni konut projesinde başvurular sona erdi. 1 milyonu aşkın vatandaş 240 aya varan tasit imkanı ile yeni konut sahibi olabilmek için projeye başvuruda bulundu. Peki 2020 TOKİ konut çekilişi ne zaman yapılacak? İşte Toki kuraları çekiliş tarihi ve detaylar.

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Kurum tarafından yapılan açıklamada kura çekilişinin Şubat ayında yapılacağı bildirildi. Tam tarihin ise ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

1,5 YIL İÇİNCE TESLİM EDİLECEK

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek TOKİ sosyal konutlarına sahip olma şartları, evlerin modelleri, uygulama özellikleri, ödeme ve vadeyle ilgili tüm ayrıntılar belli oldu. Başvuru sürecinin de başladığı TOKİ sosyal konut projesinde evlerin 1 ila 1,5 yıl içinde teslim edileceği de duyuruldu.

TOKİ PROJELERİNE KATILIM BANKALARI DA DAHİL EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 12 Aralık 2019’da müjdelenen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında vatandaşların konut finansmanında kamu bankalarının yanında katılım bankaları da dâhil edildi.

16 Aralık 2019 tarihinde taleplerin toplanmaya başladığı projede başvurular bugün sona erecek. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada başvurular son gün öncesi 1 milyon 90 bine ulaştı. En çok başvuru ise İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa projelerine yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle TOKİ tarafından gerçekleştirilen “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi 240 ay sabit taksitle ev sahibi olabilecek.

Türkiye genelinde inşa edilecek proje kapsamında vatandaşların konut finansmanı hem kamu hem de katılım bankaları tarafından sağlanacak. Din İşleri Yüksek Kurulu’nun, TOKİ tarafından uygulanan “Sosyal Konut Projesi”yle ilgili görüşünü belirttiği basın açıklamasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.