TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2020 TOKİ kura çekiliş ve sonuç tarihleri!

TOKİ sosyal konut projeleriyle ev sahibi olmak isteyenlerin gözü kulağı kura sonuçlarında. 15 Ocak’ta son bulan TOKİ sosyal konut projesinde gözler kura çekiliş tarihlerine çevrildi. TOKİ geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada tüm illerin kura çekiliş tarihlerini duyurdu. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de kura sonuçları ne zaman belli olacak? İşte il il tarihler…

*İSTANBUL

TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.) 16 Mart 2020 Pazartesi

ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 18 Mart 2020 Çarşamba

BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 20 Mart 2020 Cuma

* ANKARA

SİNCAN SARAYCIK 2300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B) 6 Mart 2020 Cuma

* İZMİR

KARABAĞLAR İLÇESİ 750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ (H.B.) 24 Şubat 2020 Pazartesi

SEFERİHİSAR İLÇESİ 1000 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 25 Şubat 2020 Salı

ALİAĞA İLÇESİ 750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 26 Şubat 2020 Çarşamba

KEMALPAŞA İLÇESİ 800 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 27 Şubat 2020 Perşembe

1 MİLYON 211 BİN BAŞVURU YAPILDI

Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019 – 15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvurular alınmıştı.

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

Projeye en çok başvuru İstanbul’dan geldi. İstanbul’dan 375 bin 953, İzmir’den 75 bin 288, Gaziantep’ten 69 bin 686, Bursa’dan 56 bin 142 ve Ankara’dan 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.

TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura yapılacak. Bütün projelerin kura tarihlerine TOKİ’nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ulaşılabiliyor.