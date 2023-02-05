TOKİ projesi durdu, bin 500 aile ortada kaldı





Kocaeli’nde Körfez ilçesinin İlimtepe Mahallesinde 2019 yılında temel atma töreni yapılan ve 15 Ocak 2020’de kura çekilişleri tamamlanan TOKİ projesi bin 500 aileyi ev sahibi yapacaktı. Ancak artan maliyetler nedeniyle ihaleyi alan firma geri çekildi. Hak sahibi vatandaşlar katılım ücreti ödediler. Üç yıldır aidat ödemeye devam ediyorlar, hala evlerine kavuşamadılar.

“MÜTEAHHİT DE YOK TOKİ DE YOK”

İlimtepe’deki TOKİ inşaat alanına hak sahibi vatandaşlarla birlikte giden CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, burada yaptığı açıklamada, “2019 yılında İlimtepe Mahallesi TOKİ projesi için vatandaşlar başvurularını yapmış ve günün şartlarına göre katılım ücreti ödemişler. Üç yıldır da aidat ödemeye devam ediyorlar, ancak müteahhit de ortada yok, TOKİ de yok” diye konuştu.

“BİN 500 AİLEYE EVLER TESLİM EDİLMEMİŞ”

“Dar gelirli vatandaşlar için yapılacak konutlar ortada yok” diyen CHP’li Tahsin Tarhan, “Müteahhit işi bırakmış, kaçıp gitmiş. Vatandaşlar haklarını arıyor, TOKİ nerede diye soruyorlar. Aynı dönemde başlanan diğer projeler tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiş. Ancak İlimtepe’nin 1500 ailesine evler teslim edilmemiş” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIN HAYALLERİ İLE OYNANDI”

Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini belirten Tarhan, “Vatandaşların hayalleri ile oynandı. Peşinat ödemek için bazı vatandaşlar aracını sattı” dedi. İhaleyi alan firmanın artan maliyetler nedeniyle çekildiği belirten Tarhan, “vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor. İhale biran önce yapılmalı, hak sahibi vatandaşların evleri teslim edilmeli” şeklinde konuştu.