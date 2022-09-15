TOKi şantiyesinde ölen gencin ailesi: Bir başsağlığı bile dilemediler

Aksaray’da 2019 yılında Toplu Konutlar İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından temeli kazıldıktan sonra yarım bırakılan şantiye alanında 16 yaşındaki İhsan Şahin isimli bir genç çukura düşerek hayatını kaybetti. 3 yıldır hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı şantiye alanında CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk’le birlikte açıklama yapan acılı anne ve baba yetkililerin kendilerini arayıp bir başsağlığı bile dilemediklerini söyledi.

Müslüm EVCİ

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, Aksaray’ın Hürriyet Mahallesi’nde 2019 yılında Toplu Konutlar İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından temeli kazıldıktan sonra yarım bırakılan şantiye alanında açıklamalarda bulundu. 3 yıldır hiçbir güvenlik önlemi alınmayan TOKİ’nin şantiye alanında 3 hafta önce bir İhsan Şahin (16) isimli bir gencin çukura düşerek ağır yaralandığını ve bir hafta önce de hayatını kaybettiğini belirtti.

“İNŞAAT ÇALIŞMALARI NEDEN HALA TEMELDEN İBARET”

TOKİ ve Aksaray Belediyesi’ne seslenen Ertürk, “Yetkili kurumlara sesleniyorum, 2019’da kazı çalışmalarına başlanan inşaat çalışmaları neden hala temelden ibaret? Çalışma alanında neden herhangi bir güvenlik önlemi yok?” dedi.

“İHMALKARLIK YÜZÜNDEN BİR EVLADIMIZI KAYBETTİK”

Yaşanan acı olaydan sonra şantiye alanının tel örgülerle çevrilip, kazı alanlarının kapatıldığını belirten Ertürk “3 yıldır tamamlayamadığınız proje ve ihmalkarlık yüzünden bugün bir evladımızı kaybettik. İnsan canı bu kadar mı ucuz sizin için? 3 senedir neredeydiniz? Şantiye alanı etrafına bir tel örgü çekmeye gücünüz yetmiyor muydu? Paranız yetmiyor muydu? Şimdi alın bu tel örgüleri başınıza çalın! Yaşanılan can kaybından sonra alınan önlemler ölen gencimizi geri getirmeye yetmez” ifadelerini kullandı.

“PARTİMİZİN HUKUKÇULARI KONUYLA İLGİLENİYOR”

Konunun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezince de yakından takip edildiğini söyleyen Ertürk, “Bu konuyu Genel Merkezimize ilettim. Partimizin hukukçuları konuyla yakından ilgileniyor ve sonuna kadar acılı ailemizin yanında olacağız. Bu tip davalarda gücü olanlar her zaman Emniyet güçlerini, yargıyı etki altına almaya çalışırlar. Böyle bir düşünceleri varsa bundan hemen vazgeçsinler. Bu çukurda kendi evladını kaybetmiş bir baba sorumluluğu ile bu konuyu takip edeceğim” şeklinde konuştu.

“ÖNCE VERDİĞİNİZ SÖZLERİ TUTUN”

İktidara yarım bırakılan TOKİ konutlarının tamamlanması çağrısında da bulunan CHP’li Ertürk, “500 bin konutlu projeden de Aksaray’ın kaderine bin 212 konut düştü. İhsan Şahin’in hayatını kaybettiği alanda ise 2019 yılında TOKİ tarafından inşaat çalışmalarına başlanmıştı. Vatandaşlardan peşinatları alındı. Fakat 2022 yılında olmamıza rağmen hala sadece temelden ibaret. Siz önce verdiğiniz sözleri tutun. Yarım bıraktığınız projeleri tamamlayın. Şantiye sahalarınız vatandaşlarımıza konut olsun, mezar değil!” dedi.

“BAŞSAĞLIĞI BİLE DİLEMEDİLER”

Başkan Ertürk ile birlikte yarım kalan temelin başında konuşan acılı baba, “Ben bir baba olarak, olaydan sorumlu yetkililerin gelip başsağlığı dilemesini bekledim ama ne geldiler ne de aradılar. 3 senedir neredeydiler de olaydan sonra gelip tel örgü çektiler” siteminde bulundu.

‘’OĞLUMUN HAYATINI BU TEMELE GÖMDÜLER”

Oğlunun hayallerinin olduğunu ve hayatının temele gömüldüğünü belirten acılı anne Hatice Şahin ise, “Benim oğlum makine mühendisi olacaktı. Onun geleceğini, hayatını bu temele gömdüler. Sorumlusu kimse hesap versin” diyerek acısını dile getirdi.

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