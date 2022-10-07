TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman bitiyor, TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ sosyal konut projesi için başvuru 5 milyonu geçerken, vatandaşlar kura çekimi için beklemeye başladı. Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim’de sona erecek. TOKİ kura çekimi 2022 yılının kasım ayında başlayacak, etap etap yapılacak kura çekimi 2023 yılının mart ayında sona erecek.

Milyonlarca kişinin başvuru gerçekleştirdiği TOKİ sosyal konu projesinde 20 yıla varan vadelerle ev sahibi olacak olanlar kura ile belirlenecek. Ekonomi politikaları sonunca tarihin en yüksek seviyelerine çıkan kira fiyatları vatandaşları sosyal konut projelerine yöneltti.

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum, etap etap yapılacak TOKİ sosyal konut projesi kura çekiminin kasım ayında başlayacağını, 2023 mart ayında sona ereceğini duyurdu.

Kura yerleri ve saatleri ise TOKİ Devlet İdaresi’nin web sayfasından duyurulacak.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim’de sona erecek.

Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak.

Başvurular “Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri”, “En az yüzde 40 engelli vatandaşlar”, “emekliler”, “18-30 yaş arasındaki gençler” ve “Diğer alıcı adayları” olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek.

Sosyal konut projesi için başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden yapanların ayrıca banka şubelerinden başvurmasına gerek kalmayacak.

e-Devlet üzerinden başvurular, TOKİ Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan “Konut İşyeri Başvuru” hizmeti bölümünden yapılabilecek. Başvuru ekranında ve ilan metninde şartlarla ilgili bilgilendirme ile ilgili projeyi seçerek başvuru yapabilecek.

e-Devlet üzerinden başvurular, TOKİ Başkanlığı hizmetlerinde yer alan Konut/İş Yeri Başvuru linki üzerinden proje seçilerek yapılabilecek.

e-Devlet üzerinden engelli ve emekli kategorisinden başvuranlar için sözleşme aşamasında engelli veya emekli olduklarına dair belge istenecek. Bu sistemle yapılacak başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde EFT, havale, ATM ile yatırılması gerekecek aksi halde mevcut başvuru iptal edilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT TEMELİ HANGİ İLLERDE ATILACAK?

Kurum, proje kapsamında 5 bin konutun temel atma törenlerinin Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde yapılacağını bildirdi.