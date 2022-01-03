TOKİ’den yeni Kanal İstanbul planı

TOKİ, Kanal İstanbul sınırları içinde kalan Avcılar’ın Firuzköy mahallesindeki toplam 1.6 milyon metrekarelik alan için imar planı hazırladı. 1 milyon 650 bin 766 metrekarelik alanın 850 bin 836 metrekaresine konut ve AVM inşaatı için ayrıldı.

Özlem GÜVEMLİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ’nin tartışmalı proje Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak Yenişehir sınırları içinde kalan Küçükçekmece Gölü’nün kıyısındaki 1 milyon 650 bin 766 metrekarelik dev arazi için hazırladığı imar planı değişikliğini onayladı. Bakanlık tarafından 29 Aralık 2021 günü itirazlar için askıya çıkarılan imar planlarının, Avcılar Firuzköy Mahallesi’ndeki mevcut yapı stoğunun yenilenmesi ve mülkiyet sorunlarının çözülmesine yönelik hazırlandığı kaydedildi.

2. DERECE DEPREM BÖLGESİ

Plan açıklama raporunda, planlama alanının yakın çevresinde Kanal İstanbul, İstanbul Havalimanı, Yenişehir Rezerv alanı, 3. Köprü bağlantı yolları bulunduğu belirtildi. Yürürlükteki 1994 ve 1997 tarihli imar planlarının, değişen bölge koşullarına ve yapılaşma yaklaşımlarına cevap veremez hale geldiği belirtilerek bu kapsamda imar planlarının revizyonu için çalışma başlatıldığı aktarıldı. Plan raporunda arazinin 2. derece deprem bölgesinde yer aldığı da vurgulandı.

YÜKSEKLİK 8 KAT

Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak Yenişehir rezerv sınırları içinde kalan dev arazi için hazırlanan imar planı değişikliğinde konut ve ticaret alanları için toplam 850 bin 836 metrekare ayrıldı. Konut alanlarında yükseklik 5 ile 8 kat arasında değişirken en yüksek emsal yani inşaat hakkı da 2.10 olarak belirlendi.

38 BİN KİŞİLİK NÜFUS

Alanda 38 bin kişilik nüfus öngörülüyor. Konut ve ticaret fonksiyonlarının birlikte yer alacağı 67 bin 693 metrekarelik bölüme AVM, iş merkezi, otopark, konaklama tesisleri yapılabilecek. 184 bin 600 metrekarelik alan park olarak ayrıldı. Alanın geri kalan kısmına da belediye hizmet birimleri, idari hizmet alanları, özel eğitim tesisleri, özel hastane, özel sosyal tesis alanları, özel kapalı spor tesisleri, 7 cami yapılması planlanıyor.

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