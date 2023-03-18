TOKİ’nin deprem konut ihalesi yandaşa gitti

11 kenti sarsan depremin ardından uzmanların “henüz çok erken” demesine karşın deprem konutları için kamuoyundan gizli ihaleler gizli yapılıyor.

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden etkilenen illerden biri olan Elazığ’da TOKİ tarafından yapılması planlanan 505 adet konut inşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme işi ihalesi, davetiye usulüyle gerçekleşti.

MİLYONLUK İHALE AKP’YE YAKIN İSİMLERE GİTTİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konut yapımı için 1 yıl süre isteyen iktidar, çalışmaları hızlandırdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapılan ihale sonuçlarındaki isimler ise AKP’ye yakınlığıyla dikkat çekti. Elazığ’ın merkez ilçesi Aşağı Holpenk Mahallesi 505 adet konut inşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme işi 21/b usulüyle yapıldı.

10 firmanın davet edildiği ihaleyi ikinci teklifte, daha önce deprem bölgesi Elazığ’a 26 katlı konut dikerek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un dahi tepkisini çeken ve yüksek kat çıktıkları gerekçesiyle inşaatları durdurulan AKP Elazığ İl yöneticisi Mustafa Tetik’in ve kardeşi Yılmaz Tetik’in sahibi olduğu TETİŞ Yapı İnşaat ve M.Y.S. Yol Yapı ortaklığı, 846 milyon 368 bin liraya aldı.

DEPREM BAĞIŞ KAMPANYASINA 6 MİLYON BAĞIŞLAMIŞ, 698 MİLYONLUK İHALE ALMIŞTI

Kahramanmaraş depremi sonrasında AKP’li Mustafa Tetik, “Türkiye tek yürek” deprem bağış kampanyasına katılarak 6 milyon TL bağışlayacağını duyurmuştu.

TOKİ’nin İstanbul Tuzla’da, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın doğu kenarına yaptıracağı 625 konut, 16 dükkan için açtığı ihaleyi de merkezi Elazığ’da bulunan AKP Elazığ il yöneticisi Mustafa Tetik’in şirketi almıştı.

İhalesi 2 Kasım 2022 tarihinde yapılan, sözleşmesi 24 Ocak 2023 tarihinde imzalanan ihalenin sonucu, depremden 3 gün sonra 9 Şubat 2023 tarihinde açıklamış ve 3 teklifin verildiği ihaleyi TETİŞ Yapı İnşaat San. Ve Tic. A.Ş., 698 milyon 368 bin TL’ye almıştı.