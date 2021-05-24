Tokyo ve Osaka'da Japonya Öz Savunma Kuvvetleri yönetiminde Kovid-19 aşılama merkezleri açıldı

TOKYO (AA) – Japonya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) yönetiminde Tokyo ve Osaka kentlerinde büyük aşılama merkezleri açıldı.

Tokyo Olimpiyatları'na iki ay kala, aşılama oranlarının istenilen seviyeye ulaşmaması üzerine Japonya, aşı uygulamalarını hızlandıracak adım attı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Tokyo ve Osaka kentlerinde SDF idaresinde resmi tatil ve hafta sonları dahil çalışacak büyük aşılama merkezleri açıldı.

Sabah 08.00'den akşam 20.00'ye kadar açık kalacak merkezlerde, Sağlık Bakanlığının geçen hafta kullanımını onayladığı Moderna üretimi aşı vurulacak.

Günde 10 bin kişinin aşılanacağı 49 bin kapasiteli Tokyo'nun Otemaçi bölgesindeki merkezde, çevre eyaletler Saitama, Çiba ve Kanagawa'da oturanlar da aşı olabilecek.

24 bin 500 kapasiteli Osaka'daki merkezde ise günde 5 bin kişinin aşılanması hedefleniyor. Bu merkezde, Osaka çevresindeki Kyoto ve Hyogo'da yaşayanlar da aşılanabilecek.

Aşı yaptırmak için başvurular, Savunma Bakanlığının websitesi ile anlık görüşme uygulaması Line üzerinden rezervasyon yoluyla yapılıyor.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.