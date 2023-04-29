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29 Nisan 2023
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Tolunay Kafkas: Kazanabilecek net pozisyonları gole çeviremedik

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, “İlk yarı biraz sıkıntı yaşadık. Pas yollarını kapatma konusunda zorlandık. İkinci yarı oyununu tamamen kontrol altına aldık. Kazanabilecek net pozisyonları gole çeviremedik ama aldığımız bir puan çok önemli. Yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde bir kupa maçı var. Final oynamak istiyoruz. Var gücümüzle kupaya asılacağız” ifadelerine yer verdi.

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