Tolunay Kafkas: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Süper Lig’in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, çok kritik bir maçtan 3 puanla ayrıldıklarını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Hem kupa maçının üzerine olması hem de İstanbulspor’un oyun anlayışından dolayı bir takım zaaflar verebilirdik ama ilk yarı oldukça iyi geçti. Oyun anlayışımızın tamamını sahaya yansıttık. İkinci devre oyuna kötü başladı takım. 2-0’ın rehaveti maalesef bize pahalıya mal olabilirdi. Oyunu kontrol ediyoruz derken yine çok kötü bir gol yedik. Oyun zaten ondan sonra tamamen koptu, bizim oyun anlayışımızın tamamen dışına çıktı. Bunu da normal karşılıyorum. Oyuncularımı vermiş oldukları mücadeleden ötürü tebrik ediyorum, onlarla gurur duyuyorum”