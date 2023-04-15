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15 Nisan 2023
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Tolunay Kafkas: Üzgün değilim

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, “Üzgün değilim. Takımımı verdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Üstüne koya koya gidiyoruz. Bugünkü maçın skoru bizi aldatmaz. Önemli olan taktiksel dayanıklılık. İlk devre aslında kazandığımız toplarla geçiş oyunu yapamadık. Taylan karşı pres bölgesinde kaldı. Aldığımız topları biraz daha savunma arkasına atabilsek farklı olurdu. Fenerbahçe ile oynamak kolay iş değil. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bu ligin üzerinde takımlar. Amacımız topu kontrol etmekti. Top rakipte olduğunda da kontrol ettik. Geçiş konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Oyuncularımdan hep öne oynamalarını istiyorum, buna göre antrenman yapıyoruz. Bu geçişleri yaptığımızda da golü bulduk zaten. Devam edeceğiz. Yapacak, söyleyecek bir şey yok. Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum” dedi.

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