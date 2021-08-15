Tomruk inadının vurduğu Ayancık’ta selin verdiği hasar havadan böyle görüntülendi

Tomruk inadının vurduğu Sinop’un Ayancık ilçesinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 47 evin yıkıldığı ve karadan ulaşımın kapandığı yıkım havadan fotoğraflandı. Denizin, sel suları nedeniyle kahverengine büründüğü görüldü.

HAKAN KAYA

Osmanlı’dan beri keresteciliğin başkenti, halk arasında Zindan Ormanları olarak bilinen Ayancık Ormanı’nın da yer aldığı bölgede sel felaketi yaşandı. Orman Genel Müdürlüğü’ne ait olan tomruk depoları 2012 yılında alınan bir kararla, yöre halkı ve sivil toplum örgütlerinin karşı çıkmasına rağmen kentin 10-15 kilometre uzağında Babaçay Köyü’nde çay yatağına taşındı.

Sel sularının da gelmesiyle birlikte, şehir merkezindeki köprülere ulaşan tomruklar doğal baraj görevi gördü ve kent merkezi sular altında kaldı. Tomrukların etkisiyle selin çevreye verdiği hasar daha da arttı.

KARADENİZ’İN MAVİLİĞİ, TOPRAK RENGİNE DÖNDÜ

Tomruk inadının vurduğu Ayancık’ta sel felaketi nedeniyle 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 47 evin yıkıldığı ve karadan ulaşımın kapandığı yıkım havadan fotoğraflandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı gazeteci Ömer Topsakal’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta denizin, sel suları nedeniyle kahve rengine büründüğü görüldü.

“YANLIŞ PLANLAMAYLA BU HALDE”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ayancık’ta yaşanan sel felaketiyle ilgili şunları söylemişti:

“Ayancık’taki felaketin nedeni AKP’li Orman Bakanı Pakdemirli’nin tomruk deposunu vadi içerisinde yaptırmasıdır. Tomruklar yağmur ile köprülerde doğal baraj olmuş ve ardından köprülerin yıkılmasıyla sele neden olmuştur. Suyun miktarı artınca tomruklar hem köprüyü yıkıyor hem de vadiden müthiş bir sel alıyor ve şehrin tamamını etkiliyor. Bu tomruklar yanlış planlamayla bu halde. Orman Genel Müdürlüğü ve Pakdemirli bir kez daha yanlış bir iş yapmış ve orman deposunu vadinin içerisine koymuş, yukarıdan da çok sayıda ağaç kesimi yapıldığı için, geçtiğimiz yıllara oranla iki katına çıkarılmış bu sel neden olmuş.”

İSTİNAT DUVARI SÖZÜ VERİLMİŞ

CHP Ayancık İlçe Başkanı Naci Demiray da, tomruk deposunun taşınma sürecinde bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve dernekler ile karşı çıktıklarını belirterek, “Burada biri eski biri yeni olmak üzere 2 tomruk deposu var. Yaklaşık 5-6 yıl önce taşındı. İkisi de dere yatağında. Biri Babaçay deposu diğeri de eski olan depo. Burada 200 bin metreküp tomruktan bahsediyoruz. Sel felaketi yaşandı sonrasında da dönem dönem yaşansa da ilk kez bu kadar ağır bir hasar aldık. Ders çıkartamadık şu an Ayancık’ın yarısı yok. Taşınacağı süreçte bize istinat duvarı yapılacağı söylenmişti ancak yapılmadı” ifadelerini kullanmıştı.

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