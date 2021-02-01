Tonlarca kar çocukların üstüne düştü

Hüsrevpaşa Mahallesi’ndeki Çam Sitesi’nde iddiaya göre oyun oynayan 3 çocuğun üzerine, 7 katlı binanın çatısında biriken tonlarca kar kütlesi düştü.
Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kar yığınının altında kalan 3 çocuk, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yaralı olarak kurtarılan çocuklar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekipler kar kütlelerinin altında başka birinin olma ihtimaline karşı arama çalışmasını sürdürüyor. DHA
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