Tony Ödüllü Broadway Müzikali “Hamilton” Disney+’ta

TONY ÖDÜLLÜ BROADWAY MÜZKALİ HAMILTON, DISNEY+’TA

Sinema Yazarı-Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, Disney+’ta yayınlanan 11 dalda Tony Ödülü sahibi Broadway müzikali ‘HAMILTON’ı Amerika’nın en çok okunan ilk Türkçe internet Gazetesi AlaturkaOnline için yorumladı.

MUHTEŞEM BİR GÖRSEL ŞÖLEN

Broadway müzikallerinin ünlü yazarı ‘Lin-Manuel Miranda‘nın imzasını taşıyan Hamilton müzikali, Amerikalı yazar ‘Ron Chernow’un 2004’te yayınlanan biyografi kitabı ‘Alexander Hamilton‘dan uyarlandı. Müzikal; Amerika’nın kurucu önderlerinden aynı zamanda ABD’nin ilk hazine bakanı ve mali sisteminin kurucusu olan ‘Alexander Hamilton’ın (d. 11 Ocak 1757 – ö. 12 Temmuz 1804) hayatını konu alıyor. Bu muhteşem şov; Rap, hip-hop ve blues müzik türleriyle harmanlanarak modern bir yorumla sergileniyor. Amerikan tiyatrosunun Oscar’ları olarak anılan ‘Tony Ödülleri’nde; 2016 yılında 16 dalda aday olduğu törende, “En İyi Müzikal” ödülü de dahil olmak üzere 11 ödülü kucaklayarak kendi alanında bir rekora imza attı. Müzikali izleyen; ‘Robert De Niro’, ‘Beyonce’, ‘Madonna’, ‘Julia Roberts’, ‘Clinton Ailesi’, ‘Michelle Obama’, ‘Eminem’, ABD senatörü ‘Bernie Sanders’, ‘Kanye West’, ‘Jimmy Kimmel’, ‘Vanessa Hudgens’, ‘Emily Blunt’, ‘Harry Potter’ filmlerinin başrol oyuncusu ‘Daniel Radcliffe’ gibi isimler ise müzikali izleyen ünlülerin sadece bir kaçı.

DEHANIN YENİ ADI LIN-MANUEL MIRANDA

Amerikalı besteci, aktör ve yazar ‘Lin-Manuel Miranda’nın yetenekleri saymakla bitmiyor. ‘Pulitzer Ödülü‘ sahibi olan ‘Miranda’, ‘Tony Ödülü’nü üç defa almasının yanı sıra üç defa da ‘Grammy Ödülü‘ alıyor ayrıca; ‘Emmy Ödülü‘, ‘MacArthur “Dahi” Ödülü‘, ‘Kennedy Center Onur Ödülü‘ gibi onlarca ödülün daha sahibi. ‘In the Heights’ ve ‘Hamilton’ müzikalleriyle tanınan ‘Lin- Manuel Miranda’ aynı zamanda yer aldığı dizi ve film projeleriyle de adından sıkça söz ettiriyor.

HAMILTON MÜZİKALİ

‘Disney +’ta yayınlanan ‘Lin-Manuel Miranda’nın başrolünde yer aldığı rekor kıran müzikal ‘Hamilton’, izleyenlere büyüleyici bir müzikal şölen sunuyor. Özellikle ‘King George’ karakterini canlandıran ‘Jonathan Groff’un izleyenleri kahkahalara boğan performansı kesinlikle görmeye değer.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY