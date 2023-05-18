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17 Mayıs 2023
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Topal ördek olmaz!

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

AKP, Cumhur İttifakı’nın TBMM çoğunluğunu elde etmesinin ardından ‘topal ördek’ tartışması başlattı. Meclis ile Cumhurbaşkanlığı uyumu için Erdoğan’a oy verilmesini telkin ediyor. Ancak mevcut sistemde Cumhurbaşkanı’nın yetkileri çok geniş ve Kılıçdaroğlu’nun 2. turda seçilmesi durumunda ‘’topal ördek” olması da zayıf ihtimal. Millet İttifakı, TBMM’deki sandalye sayısı nedeniyle parlamenter sisteme geçilirken sorun yaşayabilir ve Anayasa değişikliği yapamayabilir. Millet İttifakı’nın vekil sayısı hedefi öncelikle 301 yani Meclis çoğunluğu, daha sonra da 360 yani referandumlu da olsa Anayasa değişikliği çoğunluğuydu. Ancak Millet İttifakı toplamda 213 vekil çıkarabildi. Cumhur İttifakı’nın 321 vekili oldu. İki taraf da anayasal çoğunluğu elde edemedi.

HER ŞEY ONDAN SORULUR

Cumhurbaşkanı, kabineyi ve bakanları TBMM dışından atıyor. Tüm bakanlıklar Cumhurbaşkanı’nın kontrolüne giriyor. Cumhurbaşkanı, kanun hükmünde kararnamelerle istediği her konuda düzenleme yapabiliyor. Bürokrasideki tüm atamalar da tek imza ile Cumhurbaşkanı’nın kontrolünde bulunuyor. Cumhurbaşkanı, MİT Başkanı, Emniyet Genel Müdürü, valiler, büyükelçiler, kaymakamlar, il emniyet müdürleri gibi bürokrasinin tepe noktasında her türlü değişikliği yapabiliyor.

Alaturka Online
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