Topbaş’ın ‘Saray’ı yüksek kiraya yenik düştü

2004 yılından, istifa ettiği 2017 yılına kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Kadir Topbaş’a ait olan ünlü lokanta zinciri Saray Muhallebicisi’nin Fatih Fevzipaşa Caddesi üzerindeki 16 yıllık şubesi geçtiğimiz günlerde kapandı.

Mal sahibinin yüksek kira artışı talebi nedeniyle Saray Muhallebicisi’nin, Fatih’te kiracı olduğu şubeyi boşaltmaya karar verdiği öğrenildi. Kadir Topbaş’ın İBB Başkanı olduğu 2004 yılında Fatih’te ünlü zincirin 6. şubesi olarak açılan muhallebici, geçtiğimiz günlerde binayı boşalttı.

16 yıldır Saray Muhallebicisi olarak hizmet veren 5 katlı bina, bir giyim mağazası tarafından kiralandı. Binanın üzerine yeni açılacak mağazanın afişi asılırken içinde de hummalı bir inşaat çalışması yürütülüyor.

YEĞEN TOPBAŞ YETKİLİ

Saray Muhallebicisi, Saray Mandıra Süt Et Tarım Hayvancılık ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait. İTO kayıtlarına göre Kadir Topbaş şirketin eski yönetim kurulu üyeleri arasında gözüküyor. Şu an şirketin yetkilisi, Kadir Topbaş’ın yeğeni Turhan Topbaş.

1935 YILINDA KURULDU

Saray Muhallebicisi, 1935 yılında Kadir Topbaş’ın babası Hüseyin Topbaş’ın Kasımpaşa’da açtığı muhallebici ile gıda sektörüne ilk adımını attı. 14 yıl sonra 1949 yılında Saray Muhallebicisi Beyoğlu’nda ikinci şubesini açtı. Bugüne dek 22 şubeye ulaşan Saray Muhallebicisi’nin Fatih’teki şubesinin kapatılması ile sayı 21’e düştü.

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